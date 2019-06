Versión. Tras la bomba que estalló el martes en el Sistema DIF Culiacán con la renuncia de Hecbel López Caballero, directora general, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dio su versión de lo ocurrido, donde explicó que la hoy exfuncionaria se molestó porque él quería cambiar al administrador de la paramunicipal, Jesús Bartolo Pérez Zazueta, a la Coordinación Municipal de Salud, pero su respuesta fue que renunciaría si hacía el cambio, por lo que Estrada Ferreiro no se quiso prestar al chantaje, y le dejó en claro que él puede cambiar al funcionario que quiera, lo que motivó la renuncia de López Caballero y Pérez Zazueta, pero que el resto de los catorce trabajadores sigue en funciones y ya pidió quedarse en el DIF.

Como ave fénix. Dicen que Juan Carlos Estrada, exalcalde de Choix, esta vez no anda azul de coraje, como se manifestó en el proceso del 2018 por el cambio de partido de sus compañeros panistas y el apoyo de su partido a otros. Ahora anda muy azul, pero en su vestimenta e ideología, preparado para participar por la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Ya mostró ayer su intención ante la Comisión Estatal Organizadora. Lo hizo calladito, pero después lo publicó en su Facebook, muy consciente —dice— de que los partidos políticos están desgastados y desacreditados por las nulas o malas acciones de sus dirigentes. Eso sí, promete cambiarlo. Ya se verá si obtiene el apoyo de Lindolfo Reyes o de Gloria González, de quienes se desligó públicamente «por priistas». Cuando menos ya tiene el del exsenador Francisco Salvador López Brito, quien hasta el momento es el único panista reconocido que le ha dado su respaldo en esta aspiración.

Piedra en el zapato. La síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño se ha convertido en la funcionaria incómoda dentro de la Administración morenista que encabeza en Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres. Tan solo ayer el alcalde la acusó de ser un instrumento de ataque contra el Gobierno que preside. Este es el más reciente capítulo de una larga historia de desencuentros que iniciaron hace poco menos de ocho meses, cuando casi iniciada la nueva Administración municipal la síndica anunció una investigación por supuestos casos de nepotismo dentro de la Administración.

Reglamentación. Hablando del famoso y tan necesario ordenamiento que hace falta en el centro de la ciudad de Guasave, y particularmente en el mercado Municipal, resulta que la desorganización va más allá de lo mal acomodado que se ve el recinto comercial. Esto porque aseguran que hay un real desentendimiento para cubrir los pagos de renta al municipio, toda vez de que hay quienes aseguran que son dueños de locales; sin embargo, dicen que esto es ilegal, pues esa área está clasificada como un bien municipal. Señalan que hay comerciantes de los más reconocidos que adeudan millones, pues creen que documentos que concedieron en algún momento exalcaldes y políticos de antaño los acreditan como dueños, situación que —dicen— es a todas luces inválida. Se habla de la urgencia de crear un reglamento que rija la vida y el funcionamiento de este importante sitio.

Se fue, y ni adiós dijo. En su visita a Salvador Alvarado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel entregó dos importantes obras que resuelven problemas de la ciudadanía, pero donde causó sorpresa fue en el evento del parque lineal de la colonia La Gloria, pues ahí iba a dar el banderazo de arranque de construcción de la segunda etapa, cosa que no se pudo debido a que de repente, sin decir «ahí nos vemos», entregó el micrófono, se subió a la camioneta que lo trasladaba y dejó a todo mundo con las banderas en la mano y preguntándose qué había pasado y por qué arrancó Quirino. En el lugar se rumoró que el gobernador se puso muy nervioso al ver que una persona no se le despegaba durante este evento, pues en los otros dos no estuvo, incluso hablaba constantemente a través del manos libres del celular, como para confundirse con la seguridad privada que trae el mandatario.