Se envalentona. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, está decidido a agarrar parejo, y ahora enfocará sus energías en cobrar el impuesto predial a los residentes de La Primavera, donde —según el primer edil— adeudan alrededor de 50 millones de pesos entre todos los morosos, por lo que iniciará un proceso para cobrarles. Además, en caso de incumplir, los enviará al buró de crédito, y hasta pretende llegar al embargo de inmuebles. Vamos a ver hasta dónde llega el alcalde, porque en muchos de los casos se queda todo en declaraciones y no actúa de la misma manera; y si lo llega a hacer, solo queda en una acción mediática.

¿Advertencia? Tamaño susto se llevó la familia de la lideresa sindical de la Sección DII 136 del SNTE, Elsa Gisela Villanazul Cota. Después de que declaró a EL DEBATE que en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 43 habían otorgado doce plazas a gente que no las merecía y que iba a la Ciudad de México a exponer el caso, la noche del miércoles desconocidos dejaron una corona fúnebre en el capacete de su auto, frente a su casa. Desde la CDMX, la profesora dice que ya pusieron al tanto a la Policía y a la Vicefiscalía, y en cuanto llegue a Los Mochis hará la denuncia correspondiente. Aun así, dice que no cejará en su empeño por defender las causas justas de maestros que tienen muchos años sin recibir una plaza, pues otros que no los tienen aparecieron de la noche a la mañana. No cabe duda de que en donde quiera se cuecen habas.

En problemas. En la región frutícola del sur de Sinaloa no se puede hablar de otra cosa más que de la crisis productiva provocada por los efectos del huracán Willa, que en agosto pasado dañó los huertos de mango. Tan solo en Escuinapa se está reportando la reducción de casi 70 mil toneladas que están obligando a los empaques exportadores a introducir producto desde Nayarit. Las cosas se han complicado aún más, pues las casetas fitosanitarias han detenido los cargamentos al encontrar presencia de la mosca de la fruta. La situación ya se la habían advertido al gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel: que si no había un programa de emergencia, los efectos de Willa se traducirían en la pérdida de empleos y en el retroceso del producto sinaloense.

Estrategia en marcha. Hoy estará en la ciudad de Culiacán Arturo Puente González, quien es director de Aserca, y se supone que viene a dar buenas noticias a los productores, quienes por las condiciones de la comercialización del maíz están desesperados. La promesa de que trae anuncios buenos no es del todo creíble, pues señalan algunos de los que ya tienen experiencia en estos temas que, dados algunos antecedentes, esto pudiera ser una palmadita con la que llegarían a tranquilizar al sector con promesas y que de esta manera no realicen manifestaciones ni busquen un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estará el próximo domingo en Los Mochis. De cualquier manera, señalan que si no hay algo concreto, comenzarían a organizarse después de la reunión.

Del dicho al hecho... Con la instalación del Consejo de Protección Civil Salvador Alvarado se establece el compromiso formal de velar por la seguridad de sus habitantes; sin embargo, fue el mismo coordinador del Instituto Estatal, Roy Navarrete Cruz, quien dio en el mero clavo al decir en su mensaje que este Consejo deberá sesionar de manera constante. Esto por la historia, no solo de este tipo de consejos, sino de los muchos que han venido tomando protesta, que solo se reúnen el día del arranque oficial, y jamás se vuelven a reunir, quedando solo en una mera exigencia para las secretarías de los municipios y quedando de membrete. El coordinador se refirió a la importancia de la comunicación para enfrentar de la mejor manera las situaciones de emergencia. Pero, más allá de esto, la función de un consejo es que estén activos de manera permanente, no solo en temporadas de riesgos. Otra de las observaciones que hasta el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez ha mencionado en cada toma de protesta es que se trabaje y se les dé seguimiento a los fines para los que fue creado. Pero la pregunta es: ¿cuántos de los consejos que se crean en los municipios contarán con al menos tres sesiones este año?