Tercer Piso

Primera visita. Ahora sí que del gozo al pozo. Después de la celebración en la que se convirtió el evento de Tijuana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, voló a Los Mochis, pero nadie contaba con que lo recibirían varios grupos de manifestantes. Eso sí, el gobernador Quirino Ordaz Coppel estuvo puntual en la cita y lo recibió en el aeropuerto internacional de Los Mochis; mas no el presidente municipal de Ahome, Billy Chapman, de quien solo vio una piñata con su imagen que tenían manifestantes, quienes pedían juicio político contra el alcalde, mientras otros solicitaban que los escuchara para que cancelara la planta de fertilizantes en Topolobampo. No se detuvo a atenderlos por no hacer esperar a los beneficiarios de los apoyos —según dijeron—, pero dijo que haría un análisis para tomar una decisión.

¿Pleito? Los que también recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y dieron la nota, pero no por sus modales, fueron los senadores Rubén Rocha Moya y Mario Zamora Gastélum, pues mantuvieron una álgida discusión en el evento donde AMLO entregó los apoyos de la Secretaría del Bienestar; pero nadie pudo acercarse para ver cuál era el motivo. Incluso, parecía que el morenista quería detener la charla, pero el priista agarraba vuelo. ¿Qué sería tan importante como para no escuchar al presidente?

Pronto. En su visitaba a Los Mochis, Andrés Manuel López Obrador hizo el compromiso de regresar en menos de tres meses a Sinaloa, y lo haría al municipio de Navolato, a invitación del alcalde Eliazar Gutiérrez Ángulo, con quien se reunió durante su gira de trabajo de ayer. De concretarse la visita de AMLO al municipio para el mes de septiembre, el alcalde ya tiene preparados los proyectos y las peticiones que le hará al mandatario de la nación en beneficio de los habitantes de Navolato.

Que entiendan. Ojalá que con esta visita a Sinaloa los encargados de las delegaciones federales, entre ellos el de Infonavit, le hagan caso a su jefe, Andrés Manuel López Obrador, y cumplan con su mandato de no desalojar a familias vulnerables. Esto porque, apoyado de los despachos jurídicos, a los cuales el Infonavit les paga jugosas cantidades, ha desalojado a familias muy vulnerables que por enfermedad o desempleo no han podido continuar con los pagos. El último de los casos ocurrió el pasado viernes en el fraccionamiento Balcones del Valle. En este caso, minutos después de que la familia fue desalojada, ya había trabajadores realizando reparaciones a la vivienda, y un día después ya estaba a la venta por la constructora que la había comprado, lo que habla de que Infonavit no negocia con los deudores.

Y no llegan. A más de ocho meses de paso del huracán Willa por Escuinapa y Rosario, que dejó cerca de 30 mil personas damnificadas, aún siguen esperando los recursos del Fonden para apoyar la recuperación de los sectores productivos. El alcalde morenista Emett Soto Grave anunció que en los próximos días acudirá a la Ciudad de México para gestionar de manera directa la liberación de los recursos, ya que las actividades agrícola y pesquera se han retraído y crece el desempleo. Tan solo la actividad frutícola reporta la pérdida de 70 mil toneladas de mango respecto a la temporada del 2018.

¿Y el Centro de Justicia? Se desconoce en qué ha parado la intención de construir en Guasave un Centro de Justicia Penal que atienda también los casos generados en el vecino municipio de Sinaloa. Hasta donde se vio, los diputados Flora Miranda Leal y Eleno Flores Gámez se andaban disputando la gestión, y para este año fue etiquetado un monto de recursos que no se sabe dónde para, pues se supone que el Gobierno del Estado ya tendría que haberlo entregado para este fin a quienes se encargarán de dicho proyecto.

No hay parada. La presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, desde hace años buscaba la oportunidad de ser alcaldesa de Angostura y madre, por lo que dijo que en esta ocasión que se le juntaron los dos deseos no bajará la guardia en la realización de gestiones en bien del municipio. Todo esto ha surgido porque algunos de sus detractores han generado una serie de comentarios al decir que abandonará la función pública para irse a vivir la maternidad.