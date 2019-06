Larga espera. Los grupos que impulsan la legalización de los matrimonios igualitarios y la comunidad lésbico-gay en Sinaloa tendrán que seguir esperando para que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación termine de dictaminar para presentarlo al pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación. De acuerdo con Horacio Lora Olivas, presidente de esta comisión, los diputados no han tenido tiempo para reunirse por cuestiones de agenda, y eso ha retrasado el proceso legislativo, que ya se encuentra en la etapa final, luego de haber realizado dos foros de consulta, donde escucharon voces a favor y en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Los grupos que presionan a favor y en contra del tema ya se estaban preparando para hacer presencia en la sesión de mañana, pero, al menos esta semana, seguirá congelado.

Renuncias en Ahome. Duro y sin rodeos, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, no se anduvo por las ramas. Después de que el alcalde Billy Chapman anunció que hará cambios al gabinete en esta semana y de la renuncia de ayer de Carlos Julio Fierro, secretario de Obras Públicas, expresó que no se deben hacer cambios de funcionarios, sino de presidente municipal. En conferencia, acompañado de connotados panistas, el líder del albiazul añadió que si el capitán del barco no sabe dirigir la nave a algún puerto, ningún marinero va a ser capaz de salvarla. ¡Ups! También exhortó al Congreso del Estado a que revise las cuatro o cinco solicitudes de juicio de procedencia en contra del presidente municipal, porque no se ha hecho nada. Así nomás.

A donde tope. Elsa Isela Bojórquez Mascareño, síndica procuradora de Mazatlán, llevará hasta el Congreso del Estado los supuestos casos de tráfico de influencias a través de los cuales los funcionarios de primer nivel de la Administración morenista han entregado al menos treinta cargos públicos a familiares en direcciones y dependencias. Recientemente, la Dirección de Control Interno Municipal determinó improcedente la denuncia que por ese caso interpuso la síndica procuradora, pero esta no se ha dado por vencida. Asegura que llevará el caso a otros niveles, sin importar los conflictos que le genere con el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Trámites. Hablando de la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, ayer se manejó bajo agenda privada y más tarde se supo que tuvo un encuentro con Osbaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas en el estado, realizando algunas gestiones. Entre los temas de mayor trascendencia actualmente para Guasave se encuentran el del proceso de rehabilitación del estadio Francisco Carranza Limón y la polémica obra de construcción del puente sobre el río Sinaloa, que, por cierto, este mes cumplirá un año de haber iniciado. En este último caso ha habido muchos comentarios y, sobre todo, búsqueda de culpables, tomando en cuenta la anuencia de los afectados que se debió tener desde un principio; pero eso, por el momento, es lo que menos le interesa a la ciudadanía, pues se trata de una obra importante que ya debía estar terminada, y por lo que se ve esta temporada de lluvias seguirá el mismo problema de siempre con el uso del antiguo puente sobre el río.

Sin pena ni gloria. El aplausómetro de cada uno de los arranques y «cheneladas» del diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela pareciera que tiende a la baja. Luego de que acostumbrara a la población a los saltos al agua durante la celebración del Día del Marino en el campo pesquero de La Reforma, y que fuera un espectáculo que se ofreciera como atractivo principal, pareciera que este año quedó en el olvido. El diputado participó de manera formal y como indica el protocolo en el recorrido y el acto de entrega de ofrendas; sin embargo, como tiene sus arranques, este organizó uno aparte, pero, sin tanto reflector de los medios de comunicación, sus seguidores fueron menos, y en sus cuentas de redes sociales sin generarle mayor comentario y reacciones, como causó hace algunos años.