Tribunal vs. Ejecutivo. El conflicto entre el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y el Ejecutivo estatal cada día se intensifica más porque este último dejó de otorgarle el recurso público desde el mes de abril, por lo que los magistrados se encuentran en el proceso de interponer una queja ante el Congreso del Estado, que fue quien aprobó el Presupuesto de Egresos estatal para el ejercicio fiscal de este año, y de acuerdo con la magistrada Lucila Ayala de Moreschi, no van a renovar el convenio que tienen con el Gobierno estatal para que se les entregue el presupuesto asignado cada mes; sino que ahora todo se pague en una emisión, para no depender del Ejecutivo mes con mes para pagarle a los proveedores y los servicios que tienen contratados. El conflicto con el arrendador del edificio donde se encuentra el Tribunal, en el sector Tres Ríos de Culiacán, ya afecta a la ciudadanía, porque no dejan entrar a nadie que acude a interponer una denuncia o para darle seguimiento a su caso.

Defensa. Después de que el pasado domingo la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, viajó en el mismo avión que el presidente Andrés Manuel López Obrador de Tijuana a Los Mochis, con quien no pudo hablar durante el trayecto, pero sí ya en plataforma del aeropuerto una vez que el avión aterrizó, no cabe duda de que «agarró más valor». Ahora es una de las que más defensa ha hecho de las facultades de los síndicos procuradores que pretenden quitar con la aprobación de la iniciativa del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Valenzuela Benites explicó que hay una inconformidad generalizada porque las facultades las quieren trasladar al Órgano Interno de Control, con lo que se da manga ancha a la corrupción en los municipios y, entonces sí, un síndico procurador sería de adorno. Ayer, los síndicos procuradores de Ahome, Sinaloa de Leyva, Mazatlán, Guasave, El Fuerte y Escuinapa presentaron una iniciativa en contra de lo que ellos consideran una iniciativa garrafal.

En privado. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, estuvo ayer en Mazatlán, y desde muy temprano se encerró en las oficinas de la Conapesca para mantener múltiples reuniones privadas con funcionarios y productores, y no concedió la posibilidad de una entrevista con los medios locales, pese a la insistencia. Lo que sí se supo, por un comunicado de la Conapesca, es que exhortó a los funcionarios a imprimir a este Gobierno un nuevo sello y trabajar a favor del productor, y, principalmente, cerca de aquellos que han estado marginados. Quedó pendiente, pues, hablar acerca de las quejas de los armadores por las supuestas omisiones en los programas de inspección y vigilancia de la veda y el reclamo de algunos sectores que han quedado al margen de los programas de apoyo en Sinaloa.

Reafiliando. Para este día se tiene prevista la visita del dirigente estatal del PRD a Guasave, Audómar Ahumada Quintero, para participar en el proceso de afiliación y refrendo que trae este instituto político en todo el estado. Se desconoce si previamente ya los grupos internos, si es que todavía se puede hablar en plural, hayan realizado alguna labor de convencimiento entre la ciudadanía para que ingresen o busquen la reafiliación en el mismo. En la misma tesitura se encuentra el PRI, que desde hace semanas está en un proceso de afiliación y refrendo, y a nivel local se ha visto en redes sociales los rostros contentos de quienes posan para la foto con papelito en mano presumiendo su militancia. Habrá que ver qué resultados obtienen ambos partidos en el siguiente proceso electoral, pues últimamente no les han sido para nada favorables.

La oportunidad. En la sierra ya huelen las aspiraciones a la alcaldía por Badiraguato, pues el deseo de Verónica Avilés Rochín de ser alcaldesa no es ninguna novedad. Por allá en diciembre del 2015 alzó la mano y dijo que ella también quería ser candidata a la presidencia municipal por su partido, el Revolucionario Institucional, y en aquel entonces su trabajo como síndica de Surutato la avalaba. Hoy, de nueva cuenta vuelve a levantar vuelo en este tema, más cuando se encuentra a la cabeza del Grupo de Redes Ciudadanas México AC en su pueblo natal, grupo que este sábado será el anfitrión de la visita de la clase política de Sinaloa para hacer entrega oficial de la distinción que hace la Organización de Naciones Unidas (ONU) a Badiraguato como Ciudad Internacional de la Paz; sin embargo, pareciera que el color de su aspiración pudiera cambiar de color.