Tercer Piso

Arreglado. Como por arte de magia, no solo cesó la agresividad del alcalde Jesús Estrada Ferreiro contra los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento, sino que además se puso generoso. Si no lo cree, ahí está la revelación hecha por el líder del Stasac, David Alarid, en el sentido de que su organización está por recibir la autorización por parte del primer edil de cien nuevas plazas de base.

Otro error. Dicen que viendo lo que le pasó al alcalde de Ahome, Billy Chapman, que fue ignorado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el evento del domingo 9 de junio en Los Mochis, la que anda muy, pero muy nerviosa es la presidenta municipal Nubia Ramos Carbajal. ¡Y cómo no! Si la alcaldesa sabe que cometió un serio error, como lo hizo la ocasión anterior el alcalde de Ahome, al no asistir al evento del presidente en Los Mochis. Decían que se había ido al beisbol de la Liga Clemente Grijalva, pero el exregidor y empresario fortense José Luis Lachica presumió en sus redes sociales fotos de ese día con el gobernador Quirino Ordaz, y no aparecía la alcaldesa. Así que nadie sabe qué hizo para no asistir a la visita del presidente y, sobre todo, del gobernador, quien la ha apoyado hasta en sus peores momentos políticos. El detalle es que en la visita del presidente dicen que los fortenses, encabezados por Norberto Soto y José de Jesús Pacheco, le entregaron a AMLO una carpeta con todas las irregularidades en el vecino municipio. Dicen que el Ejecutivo federal les prometió regresar en dos o tres meses a El Fuerte y Choix. Menos mal que el presidente municipal de Choix, Omar Gil Santini, sí acudió.

Gran oportunidad. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, anunció en su reciente visita a Mazatlán que este destino será sede del Foro Internacional sobre Pesca Sustentable. De esa manera, Sinaloa tendrá encima los ojos del sector mundial de la pesca, y pudiera ser la oportunidad para lograr nuevos acuerdos que saquen a la industria pesquera de la crisis en la que se ha mantenido en las últimas décadas debido a una política que ha priorizado la inversión en la agricultura y ha dejado en un segundo plano el potencial de la actividad como uno de los países con mayor riqueza marina. Aún están las presiones internacionales sobre la pesca del atún y el camarón que amenazan con vetos en la comercialización.

Que se reporten. Se desconoce si después del 1 de julio del 2018 los diputados federales y locales que ganaron hayan regresado a sus distritos a dar las gracias al electorado, o ya en forma a entregar algún tipo de apoyo. En el caso de la diputada Flora Miranda Leal, se supo que desde el campo pesquero El Huitussi la anda buscando Jesús Isabel Rubio Velázquez, quien fue registrada como su suplente, y por lo que se ve perdieron contacto, porque hasta el momento la compañera de fórmula se ha dicho ignorada por la hoy legisladora. En este asunto, lo más viable es que una vez que se convierten en representantes populares, regresen a sus demarcaciones y cuando menos, en agradecimiento, realicen alguna gestión o entrega de beneficios, pues finalmente es lo que prometen hacer cuando lleguen al poder, y en muchas ocasiones se olvidan de quienes los llevaron a dichos espacios.

Otra sorpresita. En Angostura, cuando no les llueve, les llovizna, pues ahora se descubrió otra sorpresita más producto de la herencia de por lo menos tres administraciones pasadas, quienes no hicieron el pago de tenencia y calcas. La tesorera municipal Alma Judith Solís Chávez se encuentra haciendo ajustes financieros porque hay incluso unidades que nunca les sacaron placas, y hasta ahora siguen sin ningún papeleo que indique que sean del Ayuntamiento. El conteo de dinero va encaminado a poder sacar este apuro y ponerse al corriente, por lo que el cinturón se ajustará un poco más.