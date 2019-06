Al tiempo. Que los órganos autónomos son libres para manejar sus nóminas, pero esto les saldrá más caro porque tendrán que contratar a más personal, dijo el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte. El Tribunal de Justicia Administrativa ya solicitó que le entreguen el recurso para pagar su operatividad y al personal y que el Gobierno estatal no se retrase en el pago de la renta, como lo hizo en meses pasados, lo que llevó que a los magistrados y al personal les cerraran las puertas del edificio donde operan. Que no quieren tenerlos controlados con la nómina, asegura Carricarte, aunque los titulares de los órganos autónomos consideran y piensan que manejando ellos el dinero van a ser más libres. Ya el tiempo dirá si esto es cierto.

Zozobra. Con razón dicen que aún no termina la temblorina en los funcionarios de la Administración del alcalde de Ahome, Billy Chapman. Resulta que, ayer, el presidente municipal anunció que aún no terminan los cambios en su gabinete... y el que sigue es un funcionario de primer nivel. Así que a gusto van a trabajar. Y hay más: Chapman dice que los cambios son para bien, porque levantan la esperanza y el ánimo de la ciudadanía de que el alcalde está al pendiente de su equipo de colaboradores. ¿Será? Cómo se ve que no tiene el sentir ciudadano, pues muchos dicen que pasará como el alcalde con más incertidumbre por tantos ceses y renuncias y, lo peor, porque algunos no dieron el ancho. ¡Ups!

No le atina. La presencia de basura en las calles y hasta en zonas turísticas sigue siendo el principal problema de imagen turística de Mazatlán y de quejas ciudadanas contra la Administración municipal que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Como las últimas estrategias de solución han fracasado, ahora el alcalde planea una nueva acción: premiar a las comunidades y los asentamientos que mantengan más limpias sus calles. Lo que no aclaró fue qué tipo de premios dará. El adelanto mantiene a la expectativa a los mazatlecos.

Entre priistas te veas. La inserción pagada que se publicó ayer, donde Alfonso «Ponchín» Inzunza hace una cordial invitación a un pastel por cumplir un año un adeudo pendiente que tiene con él Jesús Burgos Pinto causó revuelo ayer en Guasave, especialmente entre la clase priista. Dicen que lo que motivó dicha publicación fue que el año pasado el exalcalde de Guasave le solicitó 50 mil pesos a Ponchín, ya que Burgos estaba trabajando en Salvador Alvarado como delegado del PRI durante la campaña pasada. El error del político alvaradense fue no haberlo hecho firmar un documento tipo pagaré, pues quizá no lo consideró necesario, y ahora está pagando las consecuencias debido a que, por más que lo busca, este simplemente no se reporta con el pago. Vaya situación la de estos políticos.

Cambio de redil. Qué pensará la alcaldesa de Badiraguato, Lorena Pérez Olivas, cuando su directora de Desarrollo Social, Verónica Rochín Avilés, casi casi hizo su destape como candidata a la alcaldía en el evento en que la ONU entregó al municipio el distintivo de Ciudad Internacional de la Paz. La gran incógnita fue dónde estaba la alcaldesa Lorena Pérez en un evento tan importante para el municipio, el cual busca darle el revés a tanta imagen de ciudad del narco y de violencia, y por qué Redes Ciudadanas México AC fue el anfitrión en donde se certifica junto con 200 ciudades más en el mundo.