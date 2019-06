Mala temporada. Los empresarios sinaloenses, sobre todo los pequeños, están pasando por una mala racha debido al estancamiento de la economía nacional, lo que está provocando el cierre de negocios, anunció el presidente de Canaco Servytur Culiacán, Diego Castro Blanco. Los bajos salarios también están afectando al sector, porque el dinero no se mueve, por lo que se requieren estrategias políticas que vengan a mejorar la economía. Los diputados deben legislar para que haya más oportunidades de abrir y poder sostener una empresa, y que las mismas no sean devoradas por los impuestos ni las altas tasas de interés bancarias.

Falta de cabildeo. Con todo se fue la diputada panista Roxana Rubio, hija del exalcalde fortense Eleazar Rubio, contra la diputada Graciela Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa. Dice que «se le cayó» la aprobación de la iniciativa de los matrimonios igualitarios en Sinaloa porque le faltó tacto político, porque ni siquiera se acercó a cabildear con los diputados de otros partidos, pues creen que Morena tiene el poder en todo. Por lo pronto, los que están más que contentos son los grupos sinaloenses en contra de la iniciativa, que hicieron su buena lucha para que esta no pasara.

Reparten culpas. En Mazatlán, las palmeras del malecón siguen generando polémica. Y no es para menos: la siembra, sustitución y posterior retiro de casi 3 mil 300 de esas plantas le ha costado más de 6 millones de pesos al erario porteño. Lo peor es que estas se siguen secando, lo que afecta la imagen turística de primer nivel que pretende mantener el Gobierno municipal y estatal. Lo más reciente es la declaración del director de Obras Públicas Municipales, Juan de Dios Garay, en el sentido de que los documentos de esas obras están perdidos y poco se puede reclamar ya a la constructora responsable. El caso mantiene enfrentados también a los Gobiernos municipal y estatal, pues el primero ha intentado responsabilizar a la Administración de Quirino Ordaz Coppel para que se haga cargo de sustituir las que ya están secas, algunas de las cuales llegaron a costar hasta 30 mil pesos.

Les dejan tarea. Al llevarse a cabo el Cabildo Infantil en Guasave, los niños participantes hicieron valer su voz y la alzaron para exigir mejoras en la educación, en la calidad de los servicios públicos que se brindan, en el respeto de sus derechos y también en el desempeño que realizan las autoridades municipales, los funcionarios y también los regidores. La sesión estuvo llena de participaciones. Cada uno de los pequeños estuvo acompañado por el funcionario que representaba, y cuando tomaban el turno de la voz, no solo criticaban el punto a tratarse, sino que también hacían propuestas para mejorar la situación. «Se trata de hacer crecer al pueblo, no de crecer del pueblo. No hay que perder el sentido con el que fuimos puestos en el cargo», señaló una de las estudiantes en su papel de regidora, dejando, sin duda, junto con la participación y las exigencias de los demás niños, una tarea enorme para quienes sí ejercen a diario el rol de presidente municipal, funcionarios y regidores.

¿Como el ave fénix? En Sinaloa, el Partido de la Revolución Democrática inició el proceso de afiliación y refrendo en donde pretenden tener un padrón de 7 mil militantes. El dirigente estatal Audómar Ahumada Quintero reconoció que el partido del sol azteca dejó de estar entre los más grandes para formar fila entre los partidos chicos, y, pese a ello, señaló que la crisis es en todos los partidos, pero que en ellos ya hay el interés de hacer un balance y empezar a trabajar con el refrendo de la militancia y las nuevas afiliaciones, aunque que no caerán en la desaparición del partido, porque aún hay militancia que los respalda para mantener la representatividad en diferentes cabildos de los municipios.