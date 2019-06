Secuelas. Tras la polémica sesión ordinaria en el Congreso del Estado del martes, donde la mayoría de los diputados locales rechazó el matrimonio igualitario, ahora se viene el análisis sobre el futuro de esta legislatura, particularmente sobre el grupo parlamentario de Morena, que se ha venido desinflando en este primer año y que la votación en contra de seis de sus legisladores acrecienta la crisis al interior de la bancada, que solo estuvieron unidos en los primeros dos meses. Esto pone en duda la capacidad de Graciela Domínguez Nava como coordinadora, que, ahora, después de la monumental derrota de los matrimonios igualitarios, amenaza a sus legisladores con expulsarlos del partido. Esta actitud poco le abona a recuperar la unidad morenista en el Congreso, sino que divide más, porque no ha sabido cómo mantener unido al grupo parlamentario. Ha fallado el liderazgo de Domínguez Nava y de sus operadores políticos en el Congreso.

Desfachatez. Ya ni la amuela la directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa en Los Mochis, Cuca Félix de Arao. Después de que algunos trabajadores han denunciado últimamente acoso, prepotencia y nepotismo contra ella, dice que no hay nada de eso, pero acepta que cambiaron a una de las trabajadoras que se ha inconformado para poner una sobrina del director general de Icatsin, Francisco Frías Castro, «porque es parte de una acción laboral y todo es para mejorar». También admitió que en el plantel sí está trabajando su sobrina como administradora; y su hermana es la directora de Icatsin en Topolobampo. Así nomás, con una frescura. ¿Cómo que los cambios en las áreas son ajustes que se hacen cuando llega un director nuevo para que haya más productividad? Pero no por parientes. Y todavía dice que no hay nada de lo que en dos ocasiones han manifestado los trabajadores.

Obligación del Gobierno. Si todo sale conforme a lo que los diputados locales han empezado a planear, pronto los uniformes escolares serían un derecho de los alumnos de escuelas públicas de Sinaloa. La diputada local Graciela Domínguez reveló que la legislatura está trabajando en un proyecto de ley para que el programa de uniformes gratuitos quede establecido como una obligación administrativa del Gobierno estatal y que las próximas Administraciones de la entidad no lo puedan derogar. El programa costará 280 millones de pesos al Gobierno estatal este año, y con ello se dotará de dos uniformes a cada alumno de escuelas públicas de la entidad.

Argumentos. Ayer, tanto el diputado local Eleno Flores, como la legisladora Flora Miranda, se dejaron ver en un restaurante popular de Guasave, y la pregunta obligada de los medios fue su postura de no aprobar que en Sinaloa se dé la unión entre personas del mismo sexo. Aunque buscaron dar su mejor opinión, diciéndose respetuosos de los derechos humanos de los ciudadanos y amigos de todos, incluyendo los de la comunidad LGBT, el ambiente y el comentario que prevalece es otro, pues hay muchas opiniones a favor y en contra sobre este tema, por el cual, sin duda, ambos políticos podrían tener consecuencias en futuras contiendas electorales, tomando en cuenta que ambos tienen aspiraciones con miras a dirigir los destinos del municipio.

Sin entender. Mientras productores agrícolas se manifestaban en la caseta de cobro de Cuatro Caminos, ubicada en el municipio de Guasave, el secretario de Agricultura del Gobierno del Estado, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, se encontraba en Angostura entregando apoyos a productores afectados por la pasada tormenta 19-E, cuando dijo que entiende la desesperación de los agricultores, pero dijo que hace dos días fueron contratadas cerca de 600 mil toneladas de maíz, lo que corresponde a la mitad de lo programado para que se contrate, por lo que dijo que ya no deberían realizar manifestaciones porque el tema de la comercialización se encuentra avanzado.