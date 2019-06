Audiencia. Carlos Castro Olivas, exdirector administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, volvió a estar ayer ante el juez que lleva su caso sobre los colchones en mal estado que fueron entregados a los damnificados de las lluvias el pasado mes de septiembre, pero su defensa legal solicitó una prórroga de diez días para ofrecer una alternativa de solución para evitar el juicio oral. El exfuncionario es acusado por la Fiscalía General del Estado de haber desviado 2.9 millones de pesos para comprar los colchones; y ahora busca evitar la cárcel, por lo que prepararán una propuesta, en espera de que sea aceptada por el juez.

Pena ajena. Para vergüenzas no ganan los ahomenses con el alcalde Billy Chapman. Resulta que en el evento programado en el ejido Tabelojeca, al que acudió ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel para dar el banderazo de inicio de una planta potabilizadora, ya no hallaban ni qué hacer tanto el mandatario estatal, como los funcionarios estatales y municipales, con más razón los asistentes, que habían sido citados a las 11:30 horas, y eran más de las 14:00 horas y no se acababa el evento. Esto porque el presidente municipal ahomense, sin respetar el tiempo de los demás, hizo su acto populista de cuando él preside: fue dando el micrófono a cuanto ciudadano levantaba la mano. A ver si no le pone las cruces el gobernador cuando lo vuelva a invitar. Que alguien le diga que hay protocolos que seguir. ¿Que no?

Posible conflicto de interés. En Escuinapa se ha descubierto que el gerente de la Junta de Agua Potable, Juan Manuel Grave Inda, se autovende materiales para la operatividad de la dependencia. Esto porque el funcionario admitió que es propietario de la empresa Jumagri, la cual es también proveedora de la Jumapae. Se han encontrado pagos millonarios a favor de esa empresa, y los regidores de oposición exigen una explicación de lo que consideran un acto de corrupción. El munícipe, el morenista Emmett Soto Grave, ha defendido al gerente, argumentando que las transacciones se hicieron por la urgencia de hacer las reparaciones para proveer de agua a la población. Los argumentos no han convencido del todo a los regidores.

Se les hizo bolas el engrudo. No se supo por qué, pero la huelga que aparentemente los sindicalizados del Ayuntamiento y el Gobierno ya veían resuelto se enredó, al grado de que, cuando solo les faltaba firmar el acta de acuerdos ante el Tribunal Municipal y los abogados de ambas partes, esto simplemente no ocurrió. El asunto está raro, pues la alcaldesa Aurelia Leal, en la sesión de cabildo de ayer, mencionaba que el caso ya estaba prácticamente resuelto. Todos asumieron que en cuestión de horas levantarían sus casas de campaña y darían por terminada la huelga, pero no fue así. A ver si para este día hay novedades sobre el caso, pues, por un lado, los trabajadores y la directiva no se irán sin papelito firmado de por medio, y ¿cómo no?, si del plato a la boca se cae la sopa.

Ni para dónde hacerse. La presidenta municipal de Angostura nomás no sabe para dónde hacerse, luego de que empezara a sumar las deudas que arrastra el municipio y detectara un aproximado de 50 millones de pesos, buscando generar un rescate financiero, y ha intentado ponerse al corriente con algunos pagos o por lo menos ir abonando. Sin embargo, cuando Aglaeé Montoya Martínez llega con un convenio para buscar la forma de ir saldando cuentas, nomás no ha recibido el respaldo y no ha encontrado la flexibilidad que espera, y se ponen las cosas difíciles luego de que por más que intenta negociar, no hay por dónde empezar, porque no solo hay deuda del agua potable, sino que en la lista se encuentra el Seguro Social y la CFE, por mencionar algunos. Lo único que le queda es pedir al Congreso un rescate financiero que le permita salir adelante a la Administración, porque el arrastre de las deudas de administraciones pasadas no deja al municipio seguir avanzando.