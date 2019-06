Tercer Piso

Molestias. Conforme pasan los días, surgen más problemas que han tenido los diputados locales de Morena con su coordinadora Graciela Domínguez Nava, que detonó tras la negación de los matrimonios igualitarios y la separación del grupo parlamentario de seis de ellos. Entre los morenistas en el Congreso del Estado ha trascendido que tienen mucha molestia por la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos que les han descontado mes con mes, pues a cada legislador le descuentan 50 mil pesos cada mes como parte de las medidas de austeridad republicana, pero Domínguez Nava no les ha explicado en qué se ha gastado ese recurso. Tan solo entre los 23 diputados de Morena en los primeros cinco meses del año se han acumulado alrededor de 7 millones de pesos. Ahora que detonó el problema entre los morenistas, le están exigiendo cuentas a Graciela Domínguez, que ha manejado todo con opacidad entre sus compañeros, que ahora exigen su destitución como coordinadora. Según nos confirmaron, en la semana se tomará la decisión desde la Ciudad de México para conocer el futuro de la bancada en el Congreso.

Invisibles. Los diputados morenistas Jesús Palestino Carrera y Rosa Inés López Castro se perdieron de la zona norte de la entidad, pues luego de anunciar su separación del grupo parlamentario del partido que los llevó a la curul, en Ahome, su municipio, también les están dando la espalda. Por un lado, los morenistas que tenían la esperanza de conseguir el poder absoluto en el estado; por otro, aquellos que, aunque sin conocer o analizar sus razones, defienden haber votado por la Cuarta Transformación y se sienten traicionados. ¿Pasará lo mismo con Flora Isela Miranda, Fernando Mascareño, Apolinar García y Mariana Rojo? No queda más que esperar si es cierto que serán sometidos a proceso de sanción por parte de la Comisión de Honor y Justicia o comprobar que no se conviertan en la ultraderecha moderna que todos anuncian con este cambio.

El que se ríe... En Escuinapa, el alcalde morenista Emmett Soto Grave inicia esta semana confrontado con la mayoría del cabildo, luego de que les dijera que son los ediles menos productivos en la historia de ese municipio, pues desde el inicio de la Administración, en noviembre del 2018, solamente habían hecho una propuesta. La crítica del alcalde fue una respuesta a la exigencia de los regidores de oposición, quienes han demandado cuentas claras en la investigación de supuestos actos de nepotismo y la compra irregular de materiales en la Jumapae que suman millones de pesos a favor de una empresa a la cual está ligado el mismo gerente de la paramunicipal, Juan Manuel Grave Inda, como posible propietario.

Para que no digan. El diputado federal Casimiro Zamora Valdez trae este día a Guasave al director general del proyecto Desarrollo Eólico Marítimo México, José Rosas Acuña, con el fin de dar a conocer la intención de cambiar en el país del actual sistema de energía eléctrica al de energía eólica, esto en busca de tarifas más económicas. En ese sentido, habrá que ver qué tanto interés le muestran las propias autoridades a esta intención o si solamente queda este como un proyecto más, al que, por cierto, seguro se le metieron recursos tan solo para proyectarlo.

Contrastes. Mientras que un sector de la comunidad agrícola festeja con júbilo el Día del Agricultor, otros no tienen nada que festejar, porque no han colocado sus cosechas. Bien dice el dicho que cada quién habla como le va en la feria, pero la realidad es que este año la feria agrícola no dejó buenas ganancias, porque en las últimas semanas aún se presentaban tomas de casetas, protestas y reclamos de productores agrícolas por la falta de cumplimiento de los acuerdos de comercialización. A decir del diputado local Faustino Hernández Álvarez, en su visita a Guamúchil a la Liga de Comunidades Agrarias, el agricultor no está convencido realmente de la política pública federal, ya que han tenido que salir a las calles para darle certeza a la comercialización.