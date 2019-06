Confusión. A la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, todavía no le cae el veinte de la renuncia a la bancada de seis de sus compañeros... o de plano es muy optimista. Sin embargo, al ser entrevistada ayer, dijo que la separación de los legisladores es confusa, porque, en su interpretación, Jesús Palestino Carrera primero dijo que renunciaban al partido, después que solamente al grupo parlamentario, y al final le quedó duda sobre si continuaban en la bancada. Lo que sí confirmó es que no ha platicado con ninguno de los seis luego del anuncio de su renuncia, únicamente ha enviado emisarios para intentar calmarlos, cuando ella debería dar la cara y negociar con ellos para evitar que se vayan.

Pena ajena. Lo que pudo haber sido un gran logro para la directora de Educación en Ahome, Rosario Cañedo, al recibir ayer el anuncio de Nahum Valenzuela, asesor de Esteban Moctezuma, de que Ahome tendrá una Escuela Mexicana, esas que está promoviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó totalmente opacado con la metida de pata que dio la funcionaria municipal en el último Lunes Cívico del ciclo escolar. Resulta que el alcalde Billy Chapman le dijo que le hiciera una pregunta a un alumno destacado para que se ganara una computadora. La maestra preguntó quién había sido el primer emperador que derrotó en la historia de África, pero el niño se quedó con un signo de interrogación y contestó que no sabía. Entonces el presidente le dijo que ella contestara, y solo dijo Venustiano Aguirre. El alcalde le preguntó que qué emperador era, y ella dijo que romano. Las risas no se hicieron esperar, y pa pronto funcionarios y niños «googlearon» y dijeron que ningún emperador romano llevaba esa nombre. ¡Ups!

¿A quién representa? Es la pregunta que se podría hacer a Mario «Capi» González, diputado mazatleco por Morena, luego de que a la mera hora negó su voto a la aprobación de los matrimonios igualitarios, cuando desde un inicio había apoyado el proyecto de ley. En su argumento, aseguró que había sido presionado para promover el proyecto legislativo en favor de la comunidad LGBT, pero nunca ha puesto en claro quién lo presionaba. Su negativa contrasta con la apertura que en Mazatlán se ha dado a la comunidad gay, donde el Gobierno municipal que encabeza el también morenista Luis Guillermo Benítez está promoviendo el reconocimiento del puerto como destino amigable e incluyente a favor de los derechos de la comunidad LGBT.

Impera el silencio. A pesar de que el regreso del club Algodoneros de Guasave levantó muchas emociones en el corazón de los aficionados de ese municipio, lo cierto es que actualmente impera la incertidumbre al respecto, pues aunado a que a poco más de tres meses de que comience la pelota invernal aún no se saben los precios de las butacas, también está el hecho de que la remodelación del estadio Francisco Carranza Limón va muy lenta, antojándose difícil que para el 13 de octubre esté listo el inmueble para inaugurar la campaña 2019-2020. Los aficionados no dejan de hostigar en redes sociales a los nuevos directivos para que den más información al respecto, pues por más al vapor que se armó este proyecto, a estas alturas ya deberían estar comercializando la marca, pero la cosa va muy lenta.

Un problema más. Debido a la precaria situación financiera por la que atraviesa, al Ayuntamiento de Angostura le llueve sobre mojado. Y no es para menos, ya que en días pasados Martha Sánchez Beltrán, quien fue despedida de intendencia, exigía el pago total de su liquidación, y se quedó queriendo. Ahora son los policías y los tránsitos jubilados los que exigen sus derechos, pero estos no se anduvieron por las ramas y le interpusieron una demanda a la comuna. El panorama pinta muy oscuro para la tesorera Alma Judith Solís Chávez y para la propia alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quienes tendrán que buscar a la brevedad posible entablar convenios de pago o si las condiciones lo permiten liquidar de una vez por todas a los afectados, pues así las cosas seguro no pasarían a mayores.