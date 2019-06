Cambios. A partir del próximo ciclo escolar, las más de mil escuelas de preescolar y primaria en el estado que están bajo el programa Escuelas de Tiempo Completo dejarán de operar con este horario y se recortará dos horas la jornada académica; es decir, los alumnos que salían a las 16:00 horas ahora saldrán de 14:00 a 14:30 horas. Esta decisión, comunicada ayer por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, afectará mucho a las madres y los padres trabajadores, que ahora deberán adaptarse en sus trabajos o pagar algún servicio de transporte o niñera para que les cuiden a sus hijos un par de horas, hasta que concluyan su jornada laboral. El programa tiene más de una década operando y ha sido de gran ayuda para los padres de familia, pero esto es parte de los cambios de las nuevas políticas educativas del Gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y que en Sinaloa han acatado.

En contra. La directora del Conalep en Los Mochis, la priista Deysi Judith Ayala Valenzuela, tomó muy en serio la oposición a los diputados locales de su propio partido que votaron en contra de la iniciativa del matrimonio igualitario. Desde que no pasó esa propuesta en el Congreso del Estado, Ayala Valenzuela emprendió una campaña para condenar a los diputados que no votaron a favor de los enlaces del mismo sexo. No se sabe las consecuencias que eso le va a acarrear, pero algunos opinan que no se está viendo bien porque se supone que los legisladores consultaron en tercer piso el sentido de su sufragio. En ese sentido, dicen que en el fondo no se está oponiendo a las decisiones de los legisladores, sino de quien manda en tercer piso, y que es a quien le atribuye la posición que tiene en el Conalep tras salir como regidora del Ayuntamiento de Ahome. Incluso, se habla de que por esta última condición hasta se quiere brincar las trancas del director general de la institución, Melchor Angulo Castro. ¡Así cómo, pues!

Recortado. El programa de Empleo Temporal ya se echó a andar en toda la entidad, no sin el reproche del secretario estatal de Pesca, Sergio Torres. Al menos en Mazatlán, el funcionario criticó que este año el Gobierno federal de la Cuarta Transformación no haya aportado ni un solo peso para el empleo emergente del sector pesquero durante la larga veda del camarón. El año pasado fueron 10 millones de pesos, que, sumados a los 30 del Gobierno estatal, sumaron 40 millones de pesos. El cambio de Administración federal, pues, terminó por afectar a los trabajadores del mar.

Disgustos. Comentan que todo estaba listo en Guasave para la presentación del Plan Municipal de Desarrollo, incluso hay evidencia de invitaciones impresas fechadas para este mes, donde se ponía hora y lugar para dicho evento; sin embargo, hubo un detalle en los libros que no le pareció al secretario del Ayuntamiento. Tanta es la injerencia de José Luis Guerrero Sánchez, que dicen que al momento de revisar las impresiones se topó con varias fotografías que no le gustaron; sin embargo, hubo una en particular, donde aparecía su colega de profesión Jesús López Rodríguez, quien actualmente es director del Hospital General, junto al gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel. Esta imagen —dicen— provocó la ira en el funcionario y ordenó que se destruyeran las 60 copias que ya llevaban impresas. Ahora la situación es que se desconoce para cuándo volverán a estar listos los libros, revisados estrictamente por el ojo clínico del secretario, antes de que otra cosa suceda.

Y no llegó. La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez desesperó al secretario de Pesca del Gobierno del Estado, Sergio Torres Félix, quien llegó muy puntual al evento de la entrega de despensas que se desarrolló en La Reforma, pero no así la mandataria. Como la ciudadanía y los invitados especiales estaban espere y espere a Montoya Martínez y nadie confirmaba si iba o no a estar presente, Sergio Torres agotó su paciencia y le solicitó al personal del DIF Municipal iniciar el evento, pues ya habían pasado cerca de 30 minutos de la estipulada y, por respeto a los presentes, no podían esperar más a la alcaldesa. A final de cuentas, terminó el evento, y Aglaeé Montoya no llegó, pues al parecer estaba en otro evento en la ciudad de Guamúchil, el cual se llevó a cabo a la misma hora.