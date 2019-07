Bien y de buenas. Apenas hace unos días, Ricardo Monreal, durante su intervención en el Foro Federalismo y Seguridad, dijo que Quirino Ordaz Coppel es muy bien visto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora el gobernador Ordaz Coppel tiene un motivo más para estar satisfecho, ya que la cuenta pública del Gobierno estatal correspondiente a los recursos federales 2018 primera etapa no tuvo ninguna observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Esto es algo histórico que manda buena señal, ya que indica que en esta Administración los recursos etiquetados se gastan en lo que se tiene que hacer. Esto porque, de acuerdo con fuentes del tercer piso, el gobernador trae bien vigilados a los funcionarios y les ha advertido que no permitirá ningún acto deshonesto. Ojalá que así siga el gobernador y sus funcionarios hasta el fin de la Administración.

El jaloneo. La designación de César Emilio Gerardo Lugo como secretario general del Partido Revolucionario Institucional en Ahome provocó más inquietud que estabilidad interna. El motivo está ubicado en que esa posición es pieza clave para apuntalar las aspiraciones a la candidatura priista a la alcaldía del director de la Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper. De hecho, algunos observadores están convencidos de que esa es una señal que se envió en favor de Antelo Esper para el proceso interno de cara al 2021, pero en realidad la designación no abona en nada en la cohesión interna en virtud de que desde ahorita se antoja inequidad para los otros aspirantes, entre ellos el subsecretario de Gobierno, Marco Antonio Osuna Moreno. En estas condiciones, no es extraño que los seguidores de este le «metieron los kilos» para posicionar a Osuna Moreno en la estructura priista para no dejarse comer el mandado por Gerardo Lugo en favor de Antelo Esper. Y apenas empiezan.

Más manifestaciones. En Escuinapa, la desesperación de los fruticultores está provocando una nueva crisis. Los productores de mango amenazan con tomar la carretera México 15 si en lo inmediato no interviene la Secretaría de Agricultura para regular los precios de ese producto. Esto porque —dicen— los industriales están comprando a precios ínfimos el mango sinaloense. Los diálogos los está coordinado el diputado local por el PRD, Édgar González.



La despedida. Con cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención de la síndica procuradora Rosa Díaz, se aprobó en la sesión de cabildo de ayer en Salvador Alvarado la separación del cargo de secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela Leal, por petición de la presidencia municipal que encabeza Carlo Mario Ortiz Sánchez. Con este es el primer cambio que realiza el alcalde de los que se prevé que se realicen luego de que comentara que removería a quien no cumpliera con su trabajo. Sin embargo, este movimiento parece más estratégico y en cara al proceso electoral del 2021 debido a que en plena sesión de cabildo el halago y el reconocimiento de su trabajo fue la línea que marcaron todos los regidores, quienes a su vez señalaron la importancia de no dejar pendientes de trabajo, quien en su posición fue nombrado para relevar a César Fredy Montoya.

Nuevos cargos. En el Gobierno municipal de Guasave, específicamente en la Dirección de Seguridad Pública, ya despacha como directora de Prevención Social Mayté Figueroa, quien al parecer llegó a ocupar el cargo que dejó acéfalo Jorge Ebraín Encinas Bañuelos, después de que este se viera envuelto en una bochornosa situación acusado de supuesto acoso de unas trabajadores de su área. Se desconoce si la investigación que se le inició al exdirector llegó a su fin y si la nueva encargada del despacho se vaya a mantener en el cargo de manera definitiva. Por otra parte, también ya ha despertado dudas para cuándo la alcaldesa Aurelia Leal hará el nombramiento de la nueva secretaria de presidencia tras la renuncia hace más de una semana de Karina Vallejo.