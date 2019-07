La 4T. El festejo del primer aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador encendió los ánimos en el Congreso del Estado. Por un lado, los morenistas pintan un país de ensueño que solo ellos ven; mientras que panistas y priistas dan cifras y ejemplos de las malas decisiones y resultados del Gobierno de la Cuarta Transformación, en una muestra de la polarización en que se encuentra el país, entre seguidores y críticos de AMLO. Unos dan cifras alegres; otros fatalistas. Los de Morena hablan de cambios grandes, y los opositores de regresión al pasado; pero en ejercicios gubernamentales el tiempo siempre da la razón. Lo cierto es que hay muchos que se han decepcionado de la Cuarta Transformación, como los miles de despedidos de dependencias gubernamentales, adultos mayores que aún no reciben su 68 y Más, a pesar de haberse inscrito; estudiantes que no reciben sus becas, deportistas que vieron reducidos sus apoyos, investigadores sin ayuda económica para sus trabajos, así como un largo etcétera. Al tiempo.

¡Glup, glup! El que se llevó la nota del día de ayer —aunque, eso sí, puso en evidencia de cierto modo a los sinaloenses como pachangueros, por no decir borrachos— fue el senador Mario Zamora Gastélum al participar en tribuna y proponer que se retire la fracción tercera del artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo para que se permita tomar dos o tres cervecitas en horas de trabajo sin sentir que se está faltando a la ley. Las risas no se hicieron esperar cuando pidió que hubiera de verdad honestidad valiente para darle el voto a la propuesta, y más cuando dijo que estaba seguro de que quienes lo iban a apoyar son los de Morena, principalmente el senador Félix Salgado.

No hay acuerdos. Más de una semana no ha sido suficiente para que en Escuinapa el alcalde morenista Emmett Soto Grave logre dirimir el conflicto que mantiene en huelga a los trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable. Los trabajadores, quienes exigen el pago de un poco más de un millón de pesos en aguinaldos y prestaciones retenidas, reprochan que el munícipe no ha tenido la sensibilidad para reunirse con ellos y llegar a un acuerdo.

Sin nombres. En la Coordinación Ejecutiva 03 de Cobaes, nombres van y nombres vienen de quienes pudieran sustituir a Fredy Montoya Sánchez, quien desde hace una semana hizo entrega de su renuncia para rendir protesta como el nuevo secretario del Ayuntamiento en Salvador Alvarado, puesto en el que ya se manifiesta que pudiera buscar una posible candidatura de cara al 2021. Sin embargo, Fredy Montoya no ha confirmado nada al momento. El director general de Cobaes, Sergio Mario Arredondo Salas, asegura que hasta el momento no cuenta con ningún nombre ni propuesta que venga a ocupar el cargo. Pareciera que Arredondo Salas no se va a presionar, total, ya se va de vacaciones; pero que no les extrañe que el primer día del regreso a clases ya se tenga al nuevo coordinador ejecutivo.

Continúa figurando. En otro tema, al que parece que le sigue yendo bien es al guasavense Florentino Castro López, pues justo al pasado lunes rindió protesta ante el pleno del Senado de la República como integrante de la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, donde se espera que haga un buen papel. Hay que recordar que Florentino vino a Guasave hace poco más de un año a poner en marcha los trabajos de construcción de la nueva unidad médica del Issste, siendo director general de esta institución, y también inauguró las instalaciones de la Casa de Día, con lo que —se dijo— está pagando la cuota de paisanaje, y se espera que los guasavenses tengan más beneficios de esa magnitud.