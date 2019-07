Campaña. Los candidatos por la dirigencia nacional del PRI estarán el sábado en Culiacán para participar en un foro donde estarán jóvenes de todo el país para escuchar sus propuestas y plantearles sus inquietudes y demandas. Las dos fórmulas que están inscritas en el proceso interno (Alejandro Moreno y Carolina Vaggiano e Ivonne Ortega y José Encarnación Alfaro) compararán sus propuestas en favor de los jóvenes. La contienda ha sigo álgida entre los contendientes y sus seguidores, porque el gobernador con licencia de Colima, Alejandro Moreno, también conocido como «Alito» —aunque muchos lo llaman «Amlito»— es señalado de ser apoyado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por los gobernadores priistas y por el expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el dirigente priista Jesús Valdés Palazuelos negó que Alito sea el candidato de AMLO, porque tendría la desaprobación del priismo y estaría en desventaja en la contienda; aunque hay muchas voces al interior del partido que lo rechaza, pero están dispuestos a acatar las líneas que les envían desde la cúpula del PRI. Así es la democracia priista.

Sociedad organizada. Muy activos, distinguidos mochitenses se dieron a la tarea de apoyar el desarrollo integral de Topolobampo a través de la asociación Valores Topolobampo AC. Reúnen a jóvenes, empresarios y organizaciones para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del puerto. El exalcalde ahomense Manuel Urquijo Beltrán será el presidente; Selman Tachna Félix, el vicepresidente; Eloísa Guzmán Félix, la secretaria; Jorge Arao Toyohara, el tesorero; María del Pilar Artola de Salido, Guillermo Elizondo Collard, Ricardo Aguirre Borboa, Bernardo de la Vega Valladolid y Sebastián Arana Escobar, los vocales. Estarán coordinados por Michel Gonzalo Gutiérrez Carrasco. Tendrán el apoyo de Administración Portuaria Integral de Topolobampo (API), Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia (Amsif), Impulsora de la Cultura y de las Artes (IMCA), Formación Integral del Adolescente (FIA), Fundación Carlos Elizondo Macías, Patronato Pro Educación de Ahome, Promotora de Apoyo a la Juventud (PAJ), Restauración y Conservación Ambiental (RECAMB), Banco de Alimentos de Los Mochis, Universidad Autónoma de Sinaloa con Servicio Social, Asociación Biocultural Proyecto Fe, Claudia Bañuelos Wong, Carlos Ramón Cital, Nora Arellano Chávez, David Robles Borboa y Felipe Velázquez Zazueta para lograr sus objetivos. No cabe duda: hace más el que quiere, que el que puede.

¿Lo escucharán? Al fin hubo alguien que desde el Congreso del Estado reaccionara en favor de los municipios del sur del estado e hiciera un pronunciamiento para urgir al Gobierno federal la liberación de los recursos del Fonden. Fue Faustino Hernández Álvarez, diputado local del PRI, quien en días recientes exigió que el Gobierno federal agilice la entrega de recursos para la recuperación de Escuinapa y Rosario, así como la entrega inmediata del presupuesto para la presa Santa María. Esta obra se encuentra paralizada porque no ha fluido el presupuesto de 250 millones de pesos para este 2019. En tanto, los sectores productivos esperan apoyos emergentes para recuperarse de los daños provocados por el huracán Willa en octubre del 2018.

Estancado. A decir de la diputada local Flora Isela Miranda Leal, el asunto del trámite para que Guasave pueda contar con un Centro de Justicia Penal está detenido en el Gobierno municipal, ya que —asegura— personalmente solicitó a la alcaldesa Aurelia Leal la donación de un terreno para construir este centro. La propuesta ni siquiera se ha visto que sea planteada a los regidores durante sesión de cabildo, pues serían quienes tienen que aprobar la propuesta de donación hecha por la diputada local, que, por cierto, dijo que, si no se da agilidad al caso, estarían en riesgo de perder los 30 millones de pesos que se asignaron a dicha obra.

Falta hacer conteo bien. El que quedó sorprendido con la cifra del nivel de pobreza extrema que tiene registrado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) fue el director de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Angostura, Omar Duarte Rodríguez, quien dijo ellos siguen analizando los números con el fin de tener mayor objetividad. El detalle cuando la Coneval señaló que en Angostura hay cerca de mil personas en pobreza extrema es que durante la aplicación de la evaluación se encontraban en la bonanza de las actividades primarias, como pesca y campo, pero que no se quieran engañar con las estadísticas, porque como municipio salen perjudicados, porque si van ahora a los campos pesqueros o a la zona agrícola, se detectará que no hay trabajo ni qué comer porque no se recibió ni empleo temporal.