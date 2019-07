Rendición de cuentas. Muchos expresidentes municipales están nerviosos, igual que en el Gobierno del Estado y algunos titulares de organismos autónomos, pues les llegó el momento de rendir cuentas en el Congreso del Estado por el ejercicio fiscal del año 2017, con mayoría morenista, que si bien están divididos, las cuentas públicas podrían volver a unirlos. Los diputados locales integrantes de la Comisión de Fiscalización ya hicieron el análisis y están por concluir el proceso de dictamen para presentarlos al pleno para su discusión y votación. En información que pudimos confirmar, todos los informes entregados por la Auditoría Superior del Estado tienen observaciones por mal manejo de recursos públicos, y la mayoría podría salir en sentido negativo, para que no sea aprobado. Se viene otro fuerte agarrón en el Legislativo estatal, y las estrategias para negociar y para dividir al grupo mayoritario en esta ocasión podrían no funcionar.

¿Distanciamiento? El gobernador Quirino Ordaz Coppel estuvo en Topolobampo. Dejó felices a los topeños porque no nada más les llevó las brigadas de atención Puro Sinaloa, sino que ofreció un amplio programa para la modernización del puerto ahomense, que incluye pintado de casas y rehabilitación de líneas de drenaje. Hasta especialistas vendrán para dejarlo como un pueblito pintoresco para atraer turismo. Sin embargo, lo que se puso en evidencia es que el gobernador ya no está tomando en cuenta para nada al alcalde Billy Chapman. Cuando le preguntaron su opinión del anuncio, el alcalde ahomense dijo que no sabía que el Gobierno del Estado tuviera en mente ese proyecto. Y pasó igual con la obra de la Leyva, el colector Zacatecas, el desvío del dren Juárez… Pura obra estatal en el municipio de Ahome. ¿Y el alcalde? Ah, sí, andaba en Hermosillo, celebrando la independencia de Estados Unidos. Ver para creer.

Entrón. El exalcalde de Culiacán y actual secretario estatal de Pesca, Sergio Torres, se ha convertido en el principal crítico del Gobierno federal, al menos en lo que respecta a los programas de pesca. Ya se habló de su contundente reproche por el recorte de 10 millones de pesos para el programa Empleo Temporal. Este año, de plano, el Gobierno federal entregó cero pesos al proyecto. Más recientemente refirió las fallas en las que —considera— está incurriendo la Conapesca en la ejecución de los programas de vigilancia de la veda. Desde su punto de vista, se están inspeccionando más las carreteras que los mismos esteros.

Nuevos rostros. Ayer tomó por sorpresa los cambios que Gabriel García Coppel, director del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, hizo en Guasave al tomar protesta a Blas Rubio Lara como nuevo recaudador de Rentas, sobre todo en el contexto que habló de dichos cambios, pues recalcó que estos tenían que ver con la rotación de personas preparadas y con el perfil para cumplir los retos, sobre todo en el tema de los ingresos. El funcionario mencionó que el Sates tiene una meta de ingresos que compite contra los demás estados para tener no nada más mayor recaudación, sino mayores participaciones federales, y que con el nombramiento de Blas Rubio seguro ayudaría mucho con su perfil. Y, sin duda, el Gobierno requiere gente con experiencia y conocimientos, pero, en el caso de Guasave, levantó polémica que recaiga en el exdiputado federal el nombramiento, toda vez que tiene un amplio recorrido donde su participación no ha sido del todo brillante.

Los cambios. El Ayuntamiento de Salvador Alvarado hace su primer cambio de funcionario al sustituir al secretario del Ayuntamiento y nombrar a César Fredy Montoya. En Mocorito, el alcalde Guillermo Galindo Castro realizó un enroque en donde fortaleció el área de turismo al ingresar a José Norzagaray a esta área; pero Angostura no se queda atrás, y de nueva cuenta vuelve a realizar un cambio, pero con el mismo funcionario. Este sería el segundo cambio en donde bajan el escalón a Juan Carlos González Miramontes. Este llegó primero como director de Turismo en marzo pasado, se movió a el área de Acción Social, y ahora la alcaldesa Aglaeé Montoya lo remueve a la Dirección de Atención a la Juventud. La duda salta si es este el único funcionario que no le está funcionando o por qué el cambio de la misma persona en las diferentes direcciones.