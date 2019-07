Tercer Piso

Austeridad. El Gobierno del Estado de Sinaloa ha resentido fuertemente la política de austeridad del Gobierno federal y la nueva manera de repartir el presupuesto de la federación, lo que se ha visto reflejado en la poca inversión pública federal en la entidad, que, comparándola con los 2 mil millones de pesos que se ejercieron en el 2018, en los primeros seis meses del año se han recibido solamente 10 millones de pesos; y en recursos adicionales, con la cancelación del Ramo 23, Sinaloa recibió el ejercicio fiscal pasado 8 mil millones de pesos en este y otros conceptos, pero en el 2019 apenas se han recibido 287 millones de pesos; además, de los 600 proyectos aprobados el año pasado por la Secretaría de Hacienda, en el último semestre solo han autorizado tres, que son para inversión en dos drenes de Culiacán y uno en Mazatlán. Esto ha obligado al Ejecutivo estatal a incrementar las medidas de austeridad, incrementar los ingresos propios vía fiscalización de empresas y personas físicas, y la contratación de un crédito de 500 millones de pesos a pagarse a menos de un año. El gobernador Quirino Ordaz no ha descansado en las gestiones ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la política de austeridad en serio le ha pegado y le seguirá pegando al Gobierno de Sinaloa.

¿Y las boletas, apá? Ya no siente las duras, sino las tupidas. Aunque lo ha dicho en los últimos días, porque empieza la entrega de los documentos escolares, parece que los directores no hacen caso al secretario de Educación y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía. Les ha dado la indicación a los directores de escuelas de educación básica de que no retengan documentos a los padres de familia que no pagan las cuotas «voluntarias», pero las quejas no cesan. Los directivos de los planteles escolares solo dicen que son acuerdos de padres de familia, pero tampoco lo dejan pasar a cuanto padre «se pone rejego», porque «o son todos o no es ninguno». ¿Y ahora sí que después qué hacen si se cancelan?

Derroche. Si algo ha demostrado el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, es su disposición al gasto sin reparos en la organización de fiestas y conciertos. En medio de la supuesta política de austeridad republicana, la Administración morenista dispone de millones de pesos para ofrecer conciertos. En Semana Santa se erogaron más de 1.5 millones de pesos en dos conciertos (uno de los Tucanes de Tijuana y otro de Margarita, la Diosa de la Cumbia) en pleno malecón. Para el Día de la Madre se gastaron un millón de pesos en el espectáculo Gran Diosas; y para festejar el Día del Padre, el 20 de julio, se gastarán otro millón de pesos. Eso sin mencionar que, en el carnaval, la Administración municipal pagó 31 carros alegóricos con sobrecosto del 400 por ciento y monigotes con sobreprecios del 300 por ciento. A este ritmo, no se sabe cómo terminarán las cuentas de los morenistas a cargo de las arcas públicas.

Entre priistas te veas. Ayer, que Gloria Imelda Félix Niebla acudió a Guasave para tomar protesta al nuevo representante de la CNOP, Luis Antonio López Quiñónez, llamó la atención que en el restaurante que se concentró la base priista con sus organismos filiales estuvieron muchos personajes en un privado y, por otra parte, en una mesa del restaurante estuvo el exalcalde Víctor Manuel Espinoza Bojórquez, y aunque por cortesía Félix Niebla pasó a saludarlo, este no hizo el menor intento por sumarse a la mesa de priistas. Se dice que el nuevo líder cenopista llegó al cargo apadrinado por su amigo José «Pepe» Menchaca, lo cual no fue del agrado de varios.

Sin respuesta. Aun cuando es un tema que se trae de arrastre de Administraciones anteriores, la recuperación de las áreas verdes que corresponden al municipio camina a paso de tortuga. Con la salida de Roberto Valenzuela Leal, exsecretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, se dejó en claro que no hay avance alguno, aun cuando la autoridad ha interpuesto la solicitud ante las personas que se encuentran usando como negocio estas áreas destinadas a zona de árboles y plantas. Es el propio regidor Romeo Gelinec Galindo quien comenta que en estos temas la autoridad por desconocimiento ha sido permisiva y ha dejado que se crezca en tiempo y en los espacios mientras solo hace llegar escritos de recuperación, pero lo lamentable es que la respuesta es nula.