Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, que preside el morenista Marco Antonio Zazueta, ha elaborado dictámenes con los que pretende rechazar prácticamente todas las cuentas, desde la del Ejecutivo estatal, hasta la de organismos descentralizados, como Cobaes, Centro de Ciencias, Icatsin, ISDE, Hospital Civil, Servicios de Salud y las juntas de agua potable de Ahome y Mazatlán; así como de los 18 municipios. Fuentes al interior del Legislativo nos informaron que el paquete de cuentas públicas pretende ser dictaminado en forma negativa por esta Comisión; y, una vez más, la mayoría de Morena violentaría totalmente la legalidad, asumiendo funciones que no le competen, porque con la reforma del año 2017 es atribución exclusiva de la Auditoría Superior del Estado revisar y dictaminar las cuentas públicas; y la Comisión de Fiscalización no puede aprobar o rechazar el informe de la ASE, sino que solo puede formular observaciones y recomendaciones. Con esta actitud, el grupo mayoritario vuelve a reflejar su total desconocimiento de la ley, y deja en claro que sus determinaciones solo buscan el golpeteo político y mediático.

La polémica. Dicen que el aire que traía Luis Ángel, exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, mejor conocido como Lapo, se fue por el tubo de la sentencia de trece años y seis meses de prisión que le dictó la jueza Sara Bruna Quiñones por el desvío de más de 8 millones de pesos cuando era secretario técnico de la Secretaría de Turismo en el sexenio pasado. Nadie discute sobre la culpabilidad, porque las pruebas son contundentes, pero el debate se centró en los años de cárcel que se le dieron y si es conveniente o no que el delito de desempeño irregular de la función pública no amerite la prisión preventiva, como actualmente beneficia a Lapo, que, pese a la sentencia, anda libre. Sobre los años de cárcel que se le dieron, unos aducen que es ilegal, excediéndose de lo que marca el código penal, dándole la razón a la defensa; pero otros señalan que sí es legal el tiempo de prisión que resolvió la jueza, como esta lo sostiene. En lo otro, hay diputados locales que van a interponer una iniciativa de reforma al código penal para que el acusado no tenga el privilegio de andar libre por el riesgo que existe de que una vez dictada la sentencia el acusado pueda huir. Dicen que el riesgo que existe es que Lapo se pueda «pelar». Ya se sabrá si se presenta o no a la audiencia del 16 de julio.

Candil de la calle. El viaje que el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, realizado por Medellín, Colombia, le está costando serias críticas. Esto porque mientras el munícipe presume sus «avances de Gobierno» en el Foro de las 96 Ciudades más Importantes del Mundo, en el puerto sube el clamor de los colonos por abasto de agua potable. Ayer, los vecinos de Bugambilias, Loma Atravesada y Juárez acudieron al Ayuntamiento para exigir el suministro del vital líquido. Fueron atendidos por el director de Bienestar Social, Tonatiúh Guerra, quien reveló que hay otras veinte comunidades que están pidiendo el apoyo debido a la falta del vital líquido.

Les comen el mandado. Muy a su estilo, ayer, que asistió a la sindicatura de Llano Grande, en el municipio de Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel le pasó el micrófono a los asistentes, que, muy acalorados, asistieron a escucharlo y ser beneficiados con la entrega de apoyos en semilla para las siembras de temporal. El dato curioso resultó cuando al hacer cuestionamientos de necesidades a los asistentes solicitaron la palabra dos de Ahome, uno de Cacalotita, Salvador Alvarado; otra de Guamúchil, y empezaron a solicitarle obras para sus regiones, lo cual generó molestia entre los que habían acudido de la región sinaloíta en busca de ser escuchados por el mandatario estatal y la alcaldesa María Beatriz León Rubio.

Desesperación. El conocido líder pesquero y expresidente municipal de Angostura, Cuauhtémoc Castro Real, así como Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuicultura del Gobierno del Estado, andan que no los calienta ni el sol, y no es para menos, ya que ven que el Gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, está dejando a la deriva al sector al no brindarle los apoyos necesarios, además de que los pocos programas que ya están autorizados se están tardando mucho en llegar por falta de reglas de operación y, de paso, fueron recortados en el presupuesto, lo que afecta directamente a las familias de los pescadores. Cosa curiosa: la agricultura y la pesca son los principales sectores alimenticios de Sinaloa, y ambos no están siendo valorados por el Gobierno federal, por tal motivo, expertos en la materia visualizan un complicado panorama en las próximas temporadas, y quizá muchas personas opten por abandonar la actividad al no ser redituable.