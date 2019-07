Contrarreforma. Además del jaloneo que empezó por la revisión de los informes de la Auditoría Superior de la Federación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017, los diputados locales analizan la propuesta del grupo parlamentario de Morena de reforma aprobada hace dos años, que reduce de cuarenta a treinta el número de legisladores a partir de la siguiente legislatura, que iniciará el 1 de octubre del 2021, propuesta por el gobernador para atender el reclamo social de tener instituciones menos costosas. Sin embargo, el grupo mayoritario no está de acuerdo, aunque la propuesta está en análisis, pero no cuenta con el respaldo de los grupos de oposición ni de sus aliados del Partido del Trabajo, porque iría en contra de la austeridad que tanto pregona Morena.

Argumento «balín». Conociéndolo, el vaticinio de muchos se cumplió: con argumentos poco convincentes, el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, defendió a capa y espada el ingreso que le asignó a su asesora Diana Margarita Rubio Viesca, que es de 71 mil 94 pesos con 20 centavos. La superasesora, a quienes algunos la llaman vicepresidenta, se encarga de revisarle los documentos que él va a firmar cuando llega a Palacio Municipal. El ingreso que le asignó —según él— lo mide con base en la responsabilidad que tiene Rubio Viesca. O sea, para él tiene más responsabilidad la superasesora de revisarle los papeles que va a firmar que el propio secretario, la tesorera, el contralor interno, etcétera, que sí tienen una responsabilidad institucional. No faltó quien asegure que esa es una justificación «balín» en la que Chapman vuelve a quedar entrampado al decir que ella es una servidora pública cuando la tesorera Ana Leyva aseguró que se le están pagando los servicios profesionales, lo que no indica que no es parte del Gobierno municipal. El alcalde se enreda más para sacarle la vuelta a los privilegios que les da a sus cuates. Y aparte la hace al vivo al decir que no sabe ni cuánto gana él.

Discurso. El secretario de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Sergio Torres, no pierde oportunidad de criticar al Gobierno de la Cuarta Transformación. El exalcalde de Culiacán ha hecho parte de su discurso el referir que, este año, el Gobierno federal aportó cero pesos al programa de Empleo Temporal que implementa el Gobierno del Estado con una inversión de 30 millones de pesos. Ayer, el funcionario lo volvió hacer al repartir despensas a los pescadores en Mazatlán. También ha criticado los operativos de inspección y vigilancia de la veda, cuyas revisiones ahora se llevan a cabo en caminos y carreteras. El caso es que el secretario de Pesca da un sentido crítico a su día a día.

Les da la atención. El acompañamiento y la atención que han buscado por meses los productores de tomate por parte de las autoridades estatales y federales para que les ayuden en las negociaciones y así evitar el cobro del 17 por ciento en aranceles al producto mexicano al parecer ya están surtiendo efecto. El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel reconoció abiertamente el hecho de que si no se consigue derogar este arancel, se estará frente a un panorama nada alentador para la economía del estado, incluso se afectaría la del país. Más allá de los pesos, el impacto social que el desempleo generaría es también considerable. La expectativa es que la reunión que sostendrá hoy con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural sea productiva y sea también el inicio de una defensa y acompañamiento real de las autoridades mexicanas para con sus hombres del campo.

Nuevas oficinas. El recién nombrado director de Turismo Mocorito, José Norzagaray, tiene la vara baja para romper la meta de su antecesor; sin embargo, en pleno periodo vacacional, y en el tiempo en que se deben ofrecer nuevas estrategias para lograr el aumento de visitas al pueblo mágico. Sin embargo, no solo es pensar en que se ocupen nuevas oficinas, sino medias que salgan de las ya tradicionales careadas y carreras de burros en la alameda del río Mocorito. Desde hace ya casi cuatro años que Mocorito recibió el nombramiento y se ha venido colocando por su tradición y riqueza cultural; sin embargo, los avances para la atracción del turismo han ido lentos, por lo que requiere no solo el esfuerzo del actual director de Turismo, sino de la misma autoridad municipal, que se requiere mayor inversión.