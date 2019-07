Tercer Piso

Peligro latente. Vidas de niños, de adolescentes y de adultos han arrebatado los arroyos que cruzan por las pobladas colonias de la ciudad. Pese a las tragedias, las autoridades en turno solo han lamentado las muertes, pero no han hecho obras que pongan fin a estas desgracias. Muestra de ello es que las mismas autoridades están consintiendo que a la orilla del arroyo de la ampliación 5 de Febrero se sigan construyendo viviendas, cuyas paredes invaden el cauce natural del agua. Las autoridades deben actuar pronto y prevenir para que esta zona no se convierta en un peligro, como en el arroyo del Piojo. Ojalá que las autoridades hagan algo de manera rápida.

Dicho y hecho. Los priistas de Ahome cerraron filas en torno a los diputados locales de su partido para defender su postura de que los legisladores morenistas están politizando el caso de las cuentas públicas del 2017. Esto porque los diputados morenistas de la Comisión de Fiscalización rechazaron el dictamen de la Auditoría Superior del Estado, que aprobó la cuenta pública porque presentaba un 94 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones en la gestión de Álvaro Ruelas Echave. No solo eso, sino que las dos observaciones que hicieron ya están aclaradas. Por eso, los legisladores morenistas no pudieron tocar un mejor caso que Ahome para que los priistas los exhibieran de que su postura tiene otras intenciones, como desprestigiar a la auditora Emma Guadalupe Félix para colocar uno a su modo. El problema va a seguir, porque todo hace indicar que, cuando se suba el punto al pleno del Congreso del Estado, la fracción morenista «se va a montar en su macho». Bueno, si es que no se dividen, como ya ha ocurrido. Por lo pronto, los priistas les están pegando una tunda a los morenistas tomando de base el caso Ahome.

¡Vaya alcalde! No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un viejo adagio, y esto bien se le podría aplicar al alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Esto porque el munícipe, recién llegado de un viaje por Colombia, negó que en el municipio haya una crisis por el suministro de agua potable y que es mentira que hay desabasto en colonias y comunidades rurales. Sin embargo, en un recorrido que EL DEBATE realizó ayer por la zona rural, se constató la desesperación de las familias por la falta de agua potable que se suman a las crecientes quejas de los colonos en asentamientos periféricos del puerto. Y, aun así, el munícipe se anima a sostener ante los medios que el problema está resuelto.

Terquedad. Casimiro Zamora Valdez, diputado federal por Guasave, sigue asegurando que no ha mentido al pueblo al decir que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se etiquetaron 2 mil 300 millones de pesos, pero lo malo es que hasta la fecha, cuando ya van siete meses con este, no se han apreciado esas obras que dijo que se realizarían. Una vez más, cuestionado por los medios de comunicación, el legislador habló de que hay 246 obras que el Gobierno municipal solicitó ante las diferentes comisiones en la Cámara de Diputados, mismas que fueron avaladas de acuerdo con la normatividad, por lo que dichas obras se realizarían más o menos con esos 2 mil 300 millones de pesos, que, a decir verdad, muchos siguen sin creer; y ante los pocos resultados que se han visto en este tema, pues todo parece indicar que así seguirá siendo. Pues ver para creer.

Contraste. Es de cuestionarse la estimación que informó la diputada Mónica López Hernández, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso de Sinaloa, sobre que el municipio de Salvador Alvarado no se encuentra dentro de las regiones débiles de índice de competitividad y que está posicionado en cuarto lugar. Esta declaración la hizo al informar sobre la iniciativa presentada para impulsar la competitividad en regiones especiales. Explicó que esta competitividad en el municipio se debe en parte a que no hay bajo nivel de pobreza y presenta desarrollo. Pero la realidad contrasta con los números, porque el municipio se encuentra en un estancamiento en crecimiento económico, y aunque no hay muchas carencias en alimentación, la realidad es que los sueldos son bajos y se dista mucho de estar en una posición de competitividad.