Relación institucional. Mientras que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, presidida por Marco Antonio Zazueta Zazueta, diputado de Morena, va en contra de los 18 exalcaldes que estuvieron al frente de los ayuntamientos durante el año 2017 y contra el Ejecutivo estatal y organismos autónomos en el análisis de los informes de la ASE sobre las cuentas públicas, la presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de la bancada morenista, Graciela Domínguez Nava, sostuvo ayer una reunión institucional con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, cuya fotografía fue publicada ayer en las páginas oficinas de Ordaz Coppel y del Congreso, lo que manda una señal de que el acuerdo entre poderes está por encima de intereses partidistas y particulares de algunos legisladores que intentan imponer aun por encima de leyes y de la misma Constitución Política del estado. Domínguez Nava tiene un papel fundamental como titular de uno de los tres poderes del Estado y líder de la bancada parlamentaria en hacer cumplir con la legalidad.

La lectura. El exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel, mejor conocido como Lapo, volverá a ser centro de atención hoy, cuando la jueza Sara Bruna Quiñones le dé lectura a la sentencia de 13 años y seis meses de cárcel, además del pago de 8.6 millones de pesos que desvío en parte a cuentas bancarias de sus familiares. Todo indica a que el exfuncionario estatal se va a presentar a la audiencia para escuchar las condiciones de la sentencia, que si queda firme tendrá que cumplirla tras las rejas. Ya algunos consideran que a Lapo lo que le faltó fue una buena asesoría legal porque si hubieran usando la estrategia de declararse culpable y negociar los términos de la sanción, es posible que no hubiera pasado por lo que atraviesa. Algunos consideran que podría haberse acogido a la pena que marca el código penal de seis meses a tres años, lo que le hubiera evitado ir a la cárcel, y no dejar que la fiscalía se fuera por la de 1 a 9 años de cárcel, que fue lo que ocurrió.

No hay química. Se dice que en política nada es casualidad y todo tiene su mensaje. Si eso es cierto, la relación entre el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel no anda nada bien. Y si no, mire usted: mientras el mandatario estatal inauguraba con una rodada la modernización de un nuevo tramo carretero que une al aeropuerto con la zona de desarrollo en la Isla de la Piedra, el munícipe estaba en el tianguis de la populosa colonia Juárez repartiendo boletos para una función de box que se realizará el próximo sábado. ¿Prioridades?

Sin equipo. Desde que inició, esta Administración en Guasave generó polémica, y sigue habiendo dudas respecto al parque vehicular con que cuenta el Gobierno municipal. Tras la tronante declaración que hizo la alcaldesa Aurelia Leal de que les estaban reportando un faltante de unidades, ahora la regidora María Dolores Franco López solicitó que el oficial mayor proporcione un informe a detalle sobre el padrón de vehículos, cuando apenas la sesión anterior la misma alcaldesa había referido que si acaso contaban con diez unidades en condiciones funcionales. A ver si alguien atiende la petición.

La violación. Luego de que la Comisión de Fiscalización cambiara las determinaciones de las cuentas públicas y reprobara cuentas de municipios que la ASE ya había aprobado, esto fue calificado por la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla como un acto visceral, tomado con coraje y con el estómago de parte de los diputados de Morena. A decir de ella, esta es una decisión tan errática y violatoria debido a que la Comisión está facultada solo para presentar observaciones y emitir recomendaciones, mas no para cambiar el sentido de la determinación técnica de la aprobatoria. Lo que se traduce en que de nuevo el jaloneo entre las bancadas será valorar la fuerza que cada una de ellas tiene.