Vacaciones. Apenas tiene nueves meses y medio en el cargo, y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, tomará diez días de vacaciones, mientras tanto deja al municipio con problemas en el servicio de recolección de basura y alumbrado público; con mucha inseguridad y con muchas carencias para que los policías municipales hagan su trabajo, sobre todo con patrullas en mal estado y con escasa gasolina; y sin prácticamente nada de inversión pública del Gobierno municipal. Han sido más las confrontaciones y las polémicas en las que se ha metido, que lo que ha hecho en beneficio del municipio, pero el señor presidente necesita vacaciones para descansar, y eso que ya lo hizo en Semana Santa, cuando se operó de la cara.

A lo grande. Para algunos fue sorpresivo, pero para otros no tanto que el gobernador Quirino Ordaz Coppel estuviera en el funeral del exdiputado local Jesús Antonio Marcial Liparoli, quien falleció de un infarto cuando era sometido a una operación menor en el Hospital General de Culiacán. De un modo u otro, la acción de Ordaz Coppel fue tomado como un buen gesto solidario con la familia y un reconocimiento a la trayectoria de Marcial Liparoli, que pertenecía al grupo del exgobernador Mario López Valdez, que estuvo en la funeraria. De hecho, gran parte de su carrera política fue a la sombra de este. Cuando Malova fue alcalde de Ahome, Marcial Liparoli fue su oficial mayor; cuando Malova fue gobernador, fue subsecretario de Gobierno, cercano al entonces secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, que no estuvo presente por no encontrarse en la ciudad. Ordaz Coppel estuvo acompañado por algunos de sus funcionarios, como Álvaro Ruelas Echave y Melchor Angulo Castro. A Marcial Liparoli lo despidieron a lo grande.

Desconfianza. Lejos de sentir alegría, los habitantes de Concordia se han declarado preocupados cada que el alcalde Felipe Garzón anuncia una nueva obra pública. Esto porque los proyectos para la regeneración del Centro Histórico se han llevado con tantas irregularidades que han generado más problemas que beneficios. En los último días, los vecinos de la zona se quejan del abandono de los trabajos, donde los obreros han dejado hasta cloacas destapadas. A ello se le suma como antecedente que se han reabierto calles recién adoquinadas, al olvidar meter el cableado subterráneo y hasta postes instalados a mitad de la calle. Al parecer urgen cambios en el Departamento de Inspección.

Encampañados. En el Partido Acción Nacional, la contienda interna por la dirigencia municipal empieza a tomar más forma, pues para el domingo 28 de julio se tiene programada la elección para el cambio de dirigencia mediante votación secreta y directa de los 427 militantes que, aseguran, quedan todavía en el partido. Ese día será también la elección de consejeros estatales, se hará una insaculación de los que van a asamblea nacional, a la vez la militancia podrá participar en la elección de la dirigencia estatal, cargo que se disputan Adolfo Rojo y Juan Carlos Estrada. A nivel local se mantienen en la lucha por ganar adeptos las candidatas Marisol Montoya y Gabriela López Salazar, quienes tendrían la durísima encomienda de rescatar al partido después del desastroso resultado de la elección anterior, donde quedaron con resultados nada halagadores.