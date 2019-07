Improvisaciones. En los casi nueve meses de la Administración municipal de Jesús Estrada Ferreiro se han implementado acciones que se han visto improvisadas, con falta de planeación y hasta con desconocimiento de los funcionarios municipales, mismas que han afectado a los habitantes de Culiacán. Ya sucedió con el cambio en el servicio de recolección de basura, donde ya no hay días ni horarios fijos para recoger la basura en las colonias; y lo más reciente: la instalación de pasos peatonales que son inseguros para los peatones y que provocan embotellamiento vial, que al final no resuelven nada y provocan afectaciones. El primero ocurrió frente al hospital del Issste, a unos metros de un puente peatonal; y el más reciente frente al parque acuático, que entre topes y el paso peatonal genera largas filas, cuando lo más viable hubiera sido poner un semáforo peatonal en el cruce del Paseo Niños Héroes y Nicolás Bravo; y esto se pondrá peor cuando se regrese a clases y en la hora pico, porque normalmente siempre hay largas filas desde la Bravo, hasta el Congreso del Estado; y ahora, con esto, empeorará.

Qué imagen. De por sí la encuesta de seguridad puso en el plano nacional a Los Mochis al calificarla con el segundo lugar en corrupción en lo que tiene que ver con el contacto de la gente con el área de Seguridad Pública, como infracciones, accidentes, entre otros; y, para colmo, ayer salió en cadena nacional el titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que Ahome tiene gasolineros abusivos, que Ahome tiene la gasolinera más cara en Sinaloa, precisamente en El Carrizo. Una tras otra. Eso sí, Heriberto Félix Díaz, líder de los expendedores en Sinaloa, consideró muy desafortunada la declaración del titular de la Profeco, porque lo que no ha informado el funcionario federal —a decir de Félix Díaz— es que está libre el precio y cómo se llega a un precio. Pero ¿qué no debieran ser parejos cuando menos en el precio?

No habla de todo. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no se cansa de presumir los logros de Mazatlán en materia turística, como haber sido recientemente reconocido como el mejor destino de México y Centroamérica durante los World Travel Awards. Pero lo que no reporta el munícipe son los avances en la solución del problema de recolección de basura, agua potable y la prevención de inundaciones durante las temporadas de lluvias, situaciones en las qué sí le compete intervenir y que prometió durante su campaña resolver de manera inmediata.

¿Quién ha fallado? A más de un año de que iniciaron los trabajos de construcción del puente río Sinaloa en Guasave, sigue despertando dudas a qué o quién se debe el retraso de la obra, pues se decía que los 100 millones de pesos a invertir de manera directa por el estado no dejarían de fluir. El pasado 21 de junio hizo un año que empezaron a demoler algunas viviendas que se verían afectadas con la obra, por lo que dichas familias recibirían una indemnización; pero en esta nueva Administración lo que se ha dicho es que faltó más negociación con las partes afectadas y que eso es lo que ha atrasado los trabajos. Mientras una y otra Administración se echan culpas, lo cierto es que hay una obra que los ciudadanos necesitan, porque en periodo de lluvias el puente que se sigue utilizando queda bajo el agua y se interrumpe esta vía de comunicación.

El pendiente. Nadie va a negar que Óscar Bojórquez tiene una espinita clavada: la silla presidencial de Angostura. Su primer acercamiento le tocó de rebote cuando el exdiputado local Alejandro Rivera Montoya abandonó la candidatura a la alcaldía por el PRI. Desde entonces, la aspiración fue un reto a vencer por la caída con la que había recibido la candidatura; en la próxima elección al interior del PRI no lo tomaron en cuenta, y en su pataleo abandonó las siglas del partido y trabajó siempre desde fuera y sin colores. Hasta ahora nuevamente su deseo por contender por la alcaldía de Angostura se despierta; sin embargo, el color del Partido Sinaloense lo pone en la posibilidad que peleará junto al exsecretario del Ayuntamiento Alberto «Capi» Rivera, lucha que de manera interna ya se encuentra en disputa, y se espera que salga a relucir quien mayor fortaleza y acercamiento político mantenga con el líder estatal del PAS.