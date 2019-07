Una de cal. La indignación que provocara en la sociedad el asesinato de la joven promesa del futbol local y del Club Dorados, Mirsha Francisco H., ocho días después recibió puntual respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado, con la aprehensión del presunto responsable de la agresión, que ya fue puesto a disposición de un juez. Los trabajos realizados por el grupo de investigadores comisionados para el caso rindieron fruto, y, ayer, en Sinaloa de Leyva, se cumplió una orden de detención en contra de Luis Adrián C. Esperemos que este tipo de celeridad y resultados positivos por parte de la Fiscalía sean replicados en otros casos y la justicia impere sobre la impunidad.

Riesgos. Mientras que el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, están de vacaciones, los pocos funcionarios que se quedaron para atender a los afectados por las lluvias y para prevenir mayores riesgos han ignorado el peligro en el que viven muchas familias en el Infonavit Humaya, pues los trabajos del colector pluvial Agustina Ramírez, en proceso en plena temporada de lluvias, y las fuertes precipitaciones que se han registrado en los últimos días han provocado que los cimientos de los edificios se vayan desgajando con el paso del agua, por lo que tienen miedo de vivir en sus departamentos y casas quienes viven junto a este canal. A pesar de conocer del peligro, Protección Civil no ha tomado medidas inmediatas y podría ocurrir una tragedia, por lo que muchas familias buscan dónde vivir provisionalmente.

¡Qué vergüenza! Ahora sí que, cuando no le llueve, le llovizna al alcalde de Ahome, Billy Chapman, con el actuar de sus funcionarios. Ahora están siendo señalados los inspectores de la dirección que comanda Marco Vinicio Contreras Bringas de, nada más y nada menos, cobrar «cuotas extraordinarias» a los empresarios. ¿A cuenta de qué? ¿Y la honestidad que pregonan?. En un documento que hicieron circular por las redes sociales, los representantes de los organismos empresariales de Los Mochis elevan su inconformidad al presidente municipal porque ya no hallan la puerta con los «inspectorcillos» que los extorsionan. El documento aparece firmado por distinguidos empresarios, como Jorge López Valencia, de Coparmex; Eury Valle, de Canacintra; Kenya Guadalupe Moreno, de Mujeres Empresarias; Luis Ernesto Martínez, de CMIC; Marco Vinicio Ibarra, de Canaco; Óscar Torres, de Canadevi; y Alejandro Félix, de Canirac, entre otros.

Puro verbo. El problema por el desabasto de agua potable en Mazatlán le está pegando duro a la imagen del alcalde, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Esto porque, por más argumentos que da, nomás no se avanza en la solución del problema. La crisis la agravan las polémicas que aumentan la inconformidad de los ciudadanos. Ayer, por ejemplo, mientras los habitantes de las zonas periféricas se quejaban de casi tres semanas consecutivas sin agua corriente en sus domicilios y el envío de solo una pipa de agua potable a la semana por parte de la Jumapam, el gerente de esta paramunicipal se deja ver en las redes sociales presumiendo ante empresarios hoteleros que el problema de abasto en zona Cerritos, donde hay hoteles, zonas residenciales y empresas, ya está resuelto.

Como Poncio Pilatos. De loco solo tiene el apodo el diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela, pues luego de que la Auditoría Superior del Estado presentara algunas cuentas de los municipios del periodo 2017, tiempo en que le tocó administrar al municipio de Angostura, y en cuyos documentos se revelan algunas irregularidades que le generaron un arrastre de un pasivo de 22 millones de pesos, usó más que inmediatamente la tribuna para explicar que nunca ha usado los cargos públicos para enriquecerse; sin embargo, no es lo que revela la información de la ASE, sino una serie de irregularidades por la falta de una buena Administración, por lo que deberá aportar documentos que le permitan avalar lo dicho en la tribuna.

Reaparece. Si bien no fue electa mediante el voto directo de los ciudadanos, se esperaba que, una vez en el poder, la diputada federal de Guasave, Lucinda Sandoval, hiciera mancuerna con su compañero de bancada, Casimiro Zamora, para atacar muchos de los rezagos que prevalecen en Guasave, no solo en el tema agrícola, sino también en el pesquero, pues ahí quedaron como integrantes de dicha comisión, pero a todas luces se nota que no le han puesto empeño, considerando la crisis que enfrentan ambos sectores con las drásticas reducciones en los presupuestos. El pasado martes, la legisladora se entrevistó con pescadores de esta zona y se comprometió a atender el problema de contaminación que generan las granjas acuícolas al no usar excluidores cuando jalan agua a sus estanques. A ver si en otros temas, como el presupuestal, se aplica próximamente.