Los ponen a trabajar. Luego de que EL DEBATE exhibiera el riesgo de colapso de los edificios del Infonavit Humaya de la ciudad de Culiacán por las primeras lluvias y por la construcción del colector pluvial Agustina Ramírez sin la actuación de las autoridades estatales y municipales, ahora sí se pusieron a trabajar para evitar riesgos para los habitantes de este sector, y de inmediato colocaron piedras en los cimientos que fueron erosionados por la corriente del agua y construirán a la brevedad las paredes del canal para evitar que esto siga ocurriendo. Lo grave es que sin esta publicación del temor de los vecinos del sector Humaya las autoridades seguirían ignorándolos, con todo y los riesgos que hay, pero que siempre buscan ignorar y minimizar; y todo porque el gobernador Quirino Ordaz Coppel está de vacaciones, y sus funcionarios que quedaron de guardia no están al pendiente y actúan de inmediato para resolver alguna situación.

¡Carambola! Los allegados del coordinador general de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, agarraron vuelo después de que el funcionario federal le contestó a la diputada federal morenista Yadira Marcos de que él está trabajando sin buscar reflectores y sin hacer politiquería. Ahora dicen que lo expresado por Montes Salas también va para el senador priista Mario Zamora Gastélum, quien una y otra vez ha cuestionado lo mismo que Marcos —que es del mismo partido del funcionario federal—, en el sentido de que no da la cara y no resuelve las demandas de los sinaloenses. Hay que evaluar no solo a Montes Salas, sino a Marcos, a Zamora y a todos los representantes populares que realmente trabajen, no solo anden dándose a conocer para proyectos políticos futuros.

¿Qué pasa? Alguien no está haciendo bien su trabajo en la Secretaría de Obras Públicas que dirige Osbaldo López Angulo. Y para ejemplo, lo que sucede en Escuinapa. Las obras de regeneración del mercado Miguel Hidalgo fueron detenidas nuevamente, ahora porque el presupuesto de 7 millones de pesos fue agotado. Con las continuas modificaciones del proyecto, ahora la constructora requiere otros 6.56 millones de pesos para completar los trabajos. Los afectados son los locatarios, quienes están fuera del edificio desde hace nueve meses.

Inseguridad en ciernes. En un municipio donde se supone que entró en vigor desde el 2017 la alerta de género, con lo que, en consecuencia, se entiende que las acciones para proteger a las mujeres y a las niñas de esta zona debieran incrementarse, todo parece indicar que aún falta mucho para que así sea. El señalamiento en contra de Seguridad Pública Municipal que realizan tres vecinas de la colonia 2 de Octubre, quienes aseguran que fueron negligentes ante la denuncia por el allanamiento de la casa en la que habitan, el robo en la misma y los destrozos que hicieron al interior, da fe de que no hay total protección para el género femenino. Si bien nadie pone en duda que Miguel Ángel Martínez Catana, quien es director de la Policía Municipal, así como toda su corporación, debe tener mucho trabajo, no se necesita un gran criterio para notar que el hecho de que tres mujeres que viven solas en un domicilio y son amenazadas debe ser una denuncia de atención prioritaria.

De mano dura. Nadie niega la crisis financiera por la que se encuentra la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), que encabeza Ricardo Angulo, quien desde que asumió ha hecho malabares para mantener la paga de la nómina y los servicios de energía eléctrica, pues esta ha sido dos veces suspendida por la falta de pago y aparte registra un alto índice de morosidad. Sin embargo, es la gerente técnico y comercial de la paramunicipal, Elizabeth Osuna García, quien ha puesto un hasta aquí e hizo un plan de trabajo no solo para acabar con la morosidad, sino para el elevado número de tomas clandestinas, así como de instalaciones fuera de la ley, que, pese a haber recibido el corte del servicio, los propios usuarios se instalan el servicio sin que nadie les diga nada.