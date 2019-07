Tercer Piso

Gris panorama. El proceso electivo celebrado ayer y en el que Juan Carlos Estrada Vega se perfila como ganador de la presidencia estatal deja en claro que el Partido Acción Nacional no está viviendo su mejor momento en el ánimo de su membresía. De un exiguo padrón de 8623 militantes, apenas poco más del 50 por ciento acudió a las urnas para decantarse por uno de los dos candidatos. Quien asuma las riendas del panismo sinaloense tendrá mucho trabajo por hacer para recobrar la confianza de quienes antes presumían de su filiación al blanquiazul. Ayer por la noche continuaba el conteo, lo mismo que en los municipios donde se elegiría dirigencia local, pero en el tema estatal Estrada Vega sacaba una ventaja de alrededor de 500 votos sobre Adolfo Rojo Montoya en el último corte realizado.

Pragmático. Quienes pasan por la oficina que se encuentra en Allende y Marcial Ordóñez no distinguen si es del proyecto de partido Redes Sociales Progresistas o del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, pero lo que sí tienen claro es que ahí está el logo de una eventual campaña política de este por esa organización. Si antes era su oficina de gestoría con los colores tricolor, ahora en una de las paredes está la «pinta» de Redes Sociales Progresistas, y abajito Gerardo. Más claro, ni el agua. Por eso, cobran vigencia las versiones de que Vargas Landeros dejó años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional para ahora sí ser candidato a gobernador o ya de perdida a la alcaldía de Ahome, pero más lo primero que lo segundo, mediante esa nueva plataforma política. Como vio que en el PRI las cosas no le cuadraban, por una cosa u otra, la coyuntura la aprovechó para colarse al proyecto de la exlideresa Elba Esther Gordillo. Dicen que optó por el pragmatismo.

Llamada de atención. Una cascada de críticas a través de las redes sociales tuvo que enfrentar el alcalde de Concordia, el priista Felipe Garzón, el fin de semana, luego de que un niño fuera mordido por una víbora venenosa. Esto porque el incidente dejó exhibido el nivel en el que se encuentran descuidados los servicios médicos y lo desprotegidos que se encuentran los concordenses en una emergencia. El menor, de nombre Damián Ulises, no pudo ser atendido en el hospital de la cabecera municipal porque no había medicamentos para ello, y cuando se le quiso trasladar a Mazatlán, el personal de Cruz Roja exigía el pago adelantado de 800 pesos. Damián Ulises tuvo que ser transportado en un vehículo particular. En medio de las críticas, el alcalde publicó un posicionamiento: «En esta situación, no soy autoridad competente para definir culpables ni tampoco para imponer sanciones», escribió en su cuenta de redes sociales, a la vez que informaba que había solicitado a Cruz Roja una investigación.

Exhibidos. El que sorprendió a los militantes, en especial a los exregidores Noé Molina y Sandra Maricela Avendaño, fue el recién salido presidente del PAN Joel Montoya. Esto porque durante su participación y rendición de cuentas dejó claro que, a diferencia de otros años, en su periodo fueron mínimos los ingresos, por lo que justificó que pudo hacerse más de haber tenido el recurso, exhibiendo que el Ayuntamiento y dos militantes que en su momento fueron regidores no aportaron las partidas al PAN, exponiéndolos como deudores de una deuda que en total rebasa los 300 mil pesos. La situación causó revuelo entre los presentes, quienes criticaron el actuar de Joel por no haber hecho primero las notificaciones a los involucrados, quienes coinciden al decir que justo en la asamblea se enteran de dicha deuda. Contradictorio que mientras líderes y candidatas llamaban a la unión de nuevo en su discurso, en las acciones quedó claro que el quebrantamiento al interior del PAN es bastante profundo.

Los primeros intereses. Aun cuando pareciera que todo está en calma, las aguas bajas se empiezan a poner turbias tras cinco meses de cerrar el año y empezar a destapar intereses y candidatos rumbo al 2019 por el Partido Revolucionario Institucional. En Salvador Alvarado no solo el recién desempacado en la Secretaría del Ayuntamiento, César Fredy Montoya, ha dejado entrever su intención de buscar cambiar de oficia a la presidencia municipal mediante el voto ciudadano, sino que en la lista se mantiene el actual regidor Marco Antonio López González; el actual líder del Cesavesin, Samuel López Angulo; y de los de reciente interés el actual presidente del Comité Municipal del PRI, Marcos René Palafox Parra, entre otros. Por el lado de la diputación pareciera que le están limpiando el camino al alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz.