Cuentas y más cuentas. La discusión de los informes individuales de las cuentas públicas de las Secretarías de Obras Públicas, Administración y Finanzas, Turismo y Seguridad Pública, así como del penal de Aguaruto y del Ejecutivo estatal, fue motivo de un largo y acalorado debate, con un desfile de cifras y señalamientos de actos de corrupción; y que se vivió un hecho inédito en el Congreso del Estado, porque en la votación nominal, a cargo de la diputada de Morena Mariana de Jesús Rojo Sánchez como secretaria de la Mesa Directiva, cantó el resultado 18 votos a favor y 20 en contra, ante la cara de asombro de Marco César Almaral y Flora Isela Miranda, y aplausos de Roxana Rubio y la algarabía de los legisladores. Almaral pidió a Miranda revisar la votación, quien reafirmó el resultado; y ante la incredulidad, el presidente de la Mesa Directiva volvió a pedir que revisara al preguntarle de nuevo a los legisladores, hasta que encontraron el error: José Rosario Romero, de Morena, fue marcado en contra, y había votado a favor, así que el marcador se empató 19-19. Los priistas y los panistas pidieron que se respetara el primer resultado, que fue cantado en dos ocasiones; pero se hizo una nueva votación y siguió el empate, por lo que la discusión se pasó para la sesión extraordinaria de hoy, para una nueva votación, hasta que se rompa el empate. Nunca antes visto este espectáculo en el Congreso.

Pena ajena. La diputada federal Tatiana Clouthier cumplió ayer su promesa de volver para reunirse con las comunidades indígenas y escucharlos respecto al tema de la planta de amoniaco en Topolobampo. Pero solo dejó la víbora chillando. Como quien dice, solo vino a alborotar más la bitachera. No traía nada. Aceptó que ni ha planteado el tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador ni les trae ningún avance. Incluso se enojó hasta porque estaban los reporteros en Ohuira, que quién los había invitado, dijo. ¿Acaso hay algo que esconder? Cuando le contestaron que sí habían sido invitados, dijo que les contestara las preguntas quien los había invitado. El diputado Iván Ayala Bobadilla y el colectivo Aquí No se quedaron calladitos. Ya después dijo que pidió el informe a Semarnat, pero no le ha llegado. Quería saber de viva voz qué quieren los yoremes, lo que no se ha cumplido y en qué proceso están. Total, los indígenas se quedaron en las mismas...

Difícil misión. En Mazatlán, los panistas eligieron al exdiputado local Roberto González como presidente del Comité Directivo Municipal. El nuevo líder ha empezado por reconocer la desunión que impera al interior del partido, por lo que sostiene que trabajará por una reconciliación política. El trabajo no parece sencillo, pues aun durante la contienda se acusaban de revanchismos y las diferentes corrientes internas han mantenido una disputa visceral por los cotos de poder.

Cambio de bando. Los que alegando que desde hace más de diez años no comulgan con los ideales ni la forma de proceder de la CTM, por lo que han anunciado la decisión de cambiar su sindicato a Catem, son los del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave. Alejandro Pimentel Medina, secretario del Stashag, dijo que el próximo viernes 9 de agosto el líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México vendrá a tomarle protesta y oficializar de esta manera la afiliación. El líder sindical no ocultó que el hecho de que haya una estrecha relación de la Confederación con Morena, al ser una filial, como lo es la CTM del PRI, les favorecerá en las relaciones con el Gobierno. No cabe duda de que tiempos traen tiempos.

La consolidación. Morena, quien llegó arrasando en todo el país en el pasado proceso electoral al lograr el triunfo en la Presidencia de la República y en Sinaloa en las alcaldías más importantes, empezó el proceso de conformación como partido. Hace unos días, el coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, inició la consulta con la militancia morenistas, el cual llamó los doce desafíos, y el cual se espera concretar con la consolidación de Morena como partido, para lo cual se fijaron como fecha el 20 de noviembre próximo. El diputado federal Fernando García dijo que si bien es cierto que cada quien se encuentra trabajando desde su trinchera y sin la base de una dirigencia, no revela que el partido se encuentre dividido. Es por ello que buscan conformarse como partido para fortalecerse y estar en disponibilidad de hacer frente al 2021.