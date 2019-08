Desempate. Tras la inédita votación del dictamen de los informes individuales de la revisión de las cuentas públicas de las secretarías del Ejecutivo del estado del 2017, que habían resultado empatada en dos ocasiones en la sesión ordinaria del martes, en la extraordinaria de ayer se rompió, y se volvió a imponer el grupo mayoritario por 20 a 18, gracias a la asistencia de Ocadio García Espinoza, que estuvo ausente el martes por problemas de salud, y ayer se reincorporó y votó a favor del dictamen que rechazó las cuentas del primer año de Quirino Ordaz Coppel; y además faltó la morenista Rosa Inés López Castro, quien había votado en contra. Ayer no hubo discusión en tribuna, pero, al término de la sesión, el coordinador priista, Sergio Jacobo Gutiérrez, acusó a Morena de haber atropellado el orden constitucional y legal en el proceso legislativo de los informes de la ASE; por lo que presentarán denuncias contra los morenistas, y especialmente al presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, por violaciones constitucionales y al reglamento interno del Congreso. La coordinadora de Morena, Graciela Domínguez, defendió la legalidad del proceso de fiscalizar el uso de los recursos públicos, y que ahora se hace todo con transparencia y se combate la corrupción.

Divididos. No sorprende a nadie la actitud del diputado local de Morena en Ahome, Jesús Palestino, a la hora de votar en el Congreso del Estado. Lo ha hecho en reiteradas ocasiones en contra del sentido del voto de sus compañeros de bancada, como ocurrió antier y ayer en la discusión de la cuenta pública del 2017 del Ejecutivo estatal. Él lo hizo a favor de aprobarla. La que sí dejó helados a todos es la diputada Rosa Inés López Castro, que votó en el mismo sentido que Palestino, lo que le valió que le fruncieran la ceja sus compañeros morenistas. Lo raro es que ayer ya no se presentó a la sesión. Los otros dos diputados morenistas ahomenses, Cecilia Covarrubias y Juan Ramón Torres, se fueron a la consigna, incluso la primera fue acusada de arengar al grupo que tenían en el Congreso para presionar a los legisladores que cambiaran su sentido del voto para desaprobar la cuenta pública. Son tantos lo desfiguros de los diputados, que el legislador morenista de El Fuerte y Choix, Gildardo Leyva, estuvo a punto de liarse a golpes con el diputado Mario Rafael González. Qué papelitos.

¿Y la supervisión? Al menos en lo que se refiere al proyecto de regeneración del mercado Miguel Hidalgo, el Gobierno del Estado se ha mostrado muy complaciente con el municipio de Escuinapa, que preside el morenista Emmett Soto Grave. El costo del proyecto casi se ha duplicado sin que la Secretaría de Obras Púbicas del estado, que encabeza Osbaldo López, haya mostrado reparo por autorizar una partida de 6.6 millones de pesos más para terminar los trabajos. El proyecto estaba detenido porque la constructora había agotado ya los 7 millones de pesos que tenía como presupuesto inicial. Los encargados de la obra argumentaron que se hicieron tantas adecuaciones al proyecto, que este había quedado a medias.

Colaboración. En el marco de una reunión que sostuvo Samuel Lizárraga Camacho, delegado del IMSS en Sinaloa, con la Intercamaral, encuentro que fue de carácter privado, se dice que de manera muy sutil y entre líneas les sugirió a los empresarios y a los líderes de distintas organizaciones ponerse al corriente con sus pagos a la institución pública. Esto porque les recordó el dicho muy conocido de que en el pedir está el dar, pues así como el organismo intercamaral ha sido insistente en la construcción de una nueva unidad de medicina familiar, petición que por cierto está más que justificada, pues evidentemente la clínica número 32 ya no se da abasto para brindar el servicio adecuado a la derechohabiencia, es también una realidad que hay quienes mantienen adeudos cuantiosos con la entidad.

Más circo que pan. El que de plano nomás no halla qué hacer con la caída que en los últimos tiempos ha sufrido su popularidad es el diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela, quien ya no se conforma con acudir a cuanto sepelio hay en todo el municipio, sino que ahora en sus «tiempos libres» asiste a las reuniones familiares para saludar y, primeramente, entregar la paletita a los presentes, además de que es el espectáculo principal de baile: mientras las porras y los gritos de apoyo se escuchan, él le zapatea más fuerte, porque dice que deberá conseguir la candidatura a la alcaldía por Salvador Alvarado. ¿Por qué partido?, no lo sabe, pero que por lo pronto debe buscar el apoyo de la gente.