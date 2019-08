Intimidaciones. Son varios los diputados locales que han denunciado actos de intimidación y coacción del voto al interior del grupo parlamentario de Morena contra sus mismos integrantes durante las sesiones donde se votaron los informes de las cuentas públicas. Lo hicieron durante las sesiones Victoria Sánchez, de Morena, y Eleno Flores, del PT; y en rueda de prensa Sergio Jacobo, del PRI; pero ayer nos lo confirmó el morenista Jesús Palestino Carrera, que acusó a la coordinadora parlamentaria, Graciela Domínguez Nava, de haber intimidado y presionado a Rosa Inés López Castro para que votara a favor del dictamen del Ejecutivo estatal en la sesión del miércoles, y para eso utilizó la notificación que envió la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, que llegó al Congreso hace dos semanas, pero fueron entregadas al término de esa sesión. López Castro votó en contra de los dictámenes, pero no asistió a la sesión donde se rompió el empate. La legisladora no quiso entrar en detalles, y justificó su inasistencia por un problema de salud. También hubo presión contra Mariana Rojo, porque en varias ocasiones ha votado en contra de su bancada. Además, circuló en redes sociales un documento firmado por Graciela Domínguez, donde daba instrucciones tajantes a sus legisladores sobre su orientación del voto a favor de los dictámenes, lo cual deja un precedente negativo en el Congreso por este tipo de prácticas, que siempre habían sido criticadas por Morena.

A cuentas. A los diputados locales de Morena en Ahome, Jesús Palestino Carrera y Rosa Inés López Castro, se les dificultó su situación interna en la bancada y en el propio partido. Esto porque el ajuste de cuentas en su contra ya empezó de manera formal por votar en contra de la consigna que les tiran en torno a los asuntos en el Congreso del Estado. O sea, los quieren de «borreguitos», lo que tanto criticaron los morenistas de los priistas. Lo que pasa es que ya les llegó el citatorio para que se presenten ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena por haber votado en contra de la iniciativa del matrimonio igualitario. Dicen que Palestino Carrera está puesto para dar sus argumentos, uno de ellos por su formación religiosa, pero a López Castro la tendrán que esperar en virtud de su estado de salud. Ya solo falta que después de esto también se atrevan a llamarlos a cuentas por haber votado en sentido contrario de su bancada en el tema de la cuenta pública del Gobierno estatal. Se habla de que en realidad a los legisladores ya ni le va ni les viene cualquier resolución de lo que algunos ya llaman la Santa Inquisición de Morena.

Más mezcla, «maistro». El expediente de ataques en contra de la libertad de expresión por parte del alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, se sigue abultando. El munícipe y algunos de sus colaboradores tienen ya ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dos quejas por parte de periodistas que se dicen blanco de acoso y hostigamiento. Además, la Asociación de Periodistas de Sinaloa 7 de Junio ya emitió un pronunciamiento para que el alcalde porteño, lo mismo que los munícipes de Culiacán y de Ahome, cese su discurso irresponsable de ataque cotidiano con las y los reporteros que cubren la fuente y en las que hacen referencia constante a los acuerdos publicitarios. La alerta está encendida.

Tendencia. Ya es un hecho que el Stashag se unirá a las filas de la Catem, y por si alguna duda quedaba aún en el aire, la reunión pública que sostuvo ayer el núcleo sindical con el diputado federal por Morena Casimiro Zamora terminó por disiparla. Con esto se marca un parteaguas y un rompimiento histórico del Sindicato al Servicio del Ayuntamiento de Guasave con el PRI, partido con el que siempre se ha relacionado al grupo y al que siempre han apoyado en las elecciones. Alejandro Pimentel Medina dijo ayer en la entrevista que concedió a medios que esperan que esta «simpatía» de Catem con Morena, partido al que pertenece la Administración actual del Ayuntamiento, les ayude a limar asperezas y a mejorar la ríspida relación que mantienen con la presidenta Aurelia Leal. Un gran mensaje será el que enviará la presencia o bien la inasistencia de la mandataria municipal al evento de afiliación que se realizará el próximo 9 de agosto, al que se dio a conocer ya fue invitada.

Anotándose. Aun cuando pareciera que el tiempo no se encuentra a su favor, el interés que se ha despertado en algunos aspirantes a la silla presidencial por Salvador Alvarado no deja fuera a la exalcaldesa Liliana Cárdenas Valenzuela por volver a aparecer en las boletas electorales. Y lejos de imaginarse que pretende ser parte de la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de las diputaciones tanto local, como federal, se dice que su deseo es volver a gobernar a los alvaradenses. Dato que ha sorprendido a más de alguno, porque la actual subsecretaría de Vinculación Social de la Sepyc se encuentran fuera de foco y más de alguno de los miembros de su grupo han manifestado interés en candidatearse, tal es el caso de Marco Antonio López González. Sin embargo, este pudiera ser solo un deseo interno que llegue solo al sueño, porque los tiempos para Liliana Cárdenas no se pintan con mucho aire a su favor.