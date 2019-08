Tercer Piso

Peligro. La ignorancia quizá está llevando a pobladores a atrapar pumas y matar jaguares, aun y cuando el hombre es quien invade su hábitat. Ahorita hay preocupación en la autoridades, sobre todo de la Profepa, al circular en redes la presunta captura de un puma en la comunidad de Mojolo, ubicada a escasos kilómetros de esta ciudad capital. La justificación es que cazaba animales domésticos para alimentarse, pero la duda es: ¿dónde quedó el animal? Además, ¿cuál es la intención de quienes lo atraparon y por qué no dieron aviso a las autoridades? Lo correcto es que este felino regrese a su hábitat. Es necesario que en el país se eduque a las personas acerca de que no somos dueños de todo y que tenemos que aprender a compartir el planeta con los animales. Ojalá que un buen ciudadano se atreva a denunciar de forma anónima en dónde está este animal para que pueda ser rescatado por las autoridades.

¿No que no? Por confesión propia, Gerardo Vargas Landeros, exsecretario general de Gobierno, va por la candidatura a la gubernatura de Sinaloa, lo que alborotó más a sus allegados en ese proyecto, que lo mutaron del Partido Revolucionario Institucional a las Redes Sociales Progresistas. De hecho, Vargas Landeros tiene el cargo de delegado nacional de las RSP en Sinaloa, plataforma con la que inició a hacer alianzas con otras fuerzas políticas en la entidad. Para Vargas Landeros, su baraja de opciones para una candidatura es amplia, pues si por alguna causa no se pudiera por las RSP, eso no va a ser impedimento para que en un momento dado lo adopte otro partido o irse por la vía independiente en las elecciones del 2019. Lo que llamó la atención de varios es que el delegado nacional de las RSP ya tan temprano esté calentando el ambiente político para el 2021, lo que tiene contentos a algunos ahomenses, quienes están en la banca tras los seis años del Gobierno malovista.

Cambiante. Bipolar se le llama a las personas que tienen cambios inusuales en su estado de ánimo. Y si de cambios de ánimo entre políticos hablamos, el del alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, es digno de análisis. Como ejemplo, el fin de semana, el polémico Químico arremetió en contra de los medios locales de información porque no le gusta la forma como manejan los temas relacionados con el Ayuntamiento ni que se haga una discusión pública sobre el nepotismo, la cada vez más cuestionada austeridad municipal y la continua salida de funcionarios de primer nivel. El munícipe acusó públicamente a los medios de actuar en su contra por no firmar contratos millonarios de publicidad, y un día después aseguraba ante los reporteros ser respetuoso de la libertad de prensa y admirar el trabajo de los periodistas.

Obligados a cumplir. Apenas la semana pasada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó en sus ya tradicionales mañaneras que tanto el empresario Alfredo Harp Helú y ellos como Gobierno federal le habían hecho llegar al Gobierno de Sinaloa los 130 millones de pesos que se invertirán en la remodelación del estadio Francisco Carranza Limón, así que ahora todo queda en manos de la Secretaría de Obras Públicas para cumplir con la promesa de terminar el estadio para antes del 13 de octubre. El gobernador Quirino Ordaz está vigilando muy de cerca los trabajos de dicho inmueble, pues no quiere quedar mal con AMLO, prueba de ello es que trae a casi 200 personas laborando para que no haya pretextos para concluir la obra. Aunque se sabe de antemano que la directiva de Algodoneros girará invitaciones tanto a Alfredo Harp como al mandatario nacional para que asistan como invitados de honor a la apertura de la temporada, ya Andrés Manuel dijo que veía muy complicada la posibilidad de venir a Guasave en esa fecha. Ya veremos.

La audiencia. Primero, los maiceros; ahora un grupo de 1500 productores acuícolas que buscarán una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el próximo martes, en donde pretenden plantearle los temas del precio de los energéticos, porque dicen que cada vez son más costoso, la vigilancia real en las bahías, la asignación de un presupuesto honroso y el freno a la importación ilegal, que los deja en serias desventajas. Santos Quintero Benítez, presidente del Comité Estatal Acuícola en Sinaloa, dijo que mantienen esperanzas de poder encontrar respuesta positiva y estar en las próximas cosechas en mejores condiciones de las que se tienen actualmente.