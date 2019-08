Recargado. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, regresó de «vacaciones»; aunque según él no se fue de vacaciones, pues en las últimas dos semanas se la pasó trabajando por ahí, pero en ese tiempo no se informó de sus actividades. Y lejos de regresar renovado y con una mejor actitud, Estrada Ferreiro continuó con su discurso de odio contra los medios de comunicación, y todo por la intolerancia a las críticas a su Gobierno. Negó que exista una línea desde la Presidencia de la República para hablar mal de los medios, y se desmarcó de los alcaldes de Mazatlán, Guillermo Benítez, y de Ahome, Guillermo Chapman, y pidió no ser comparado con ellos, porque no son iguales, pues él no ha amenazado a nadie y nunca lo hará; sin embargo, en cada oportunidad que tiene acusa falta de objetividad e intereses económicos de todos los medios, lo que motiva las críticas contra él y su Gobierno. Mal y de malas Jesús Estrada Ferreiro, quien remató con la clásica frase: «Si los perros ladran, es porque estamos avanzando», en referencia a los medios de comunicación.

Confrontación. El conflicto del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, y los líderes de las organizaciones empresariales está en su mero punto; en ebullición. Ayer, el sector de la iniciativa privada no se echó para atrás, si era lo que esperaba el alcalde ahomense, al que dicen no tenerle miedo. Incluso, el presidente de la Coparmex, Jorge López Valencia, lo acusó de aplicar una política de cerrazón. Otros aducen que como no le gustó nada que hayan denunciado a los inspectores de Inspección y Normatividad de presuntos actos de extorsión en el sector, sacó el garrote, como lo usan los Gobiernos autoritarios, usando de manera facciosa las instituciones del Gobierno. Ese es el contexto de la clausura del restaurante del exgerente general de la Japama Luis Felipe Villegas y de varios negocios de una cadena comercial como para taparle el ojo al macho para justificar la acción al primero. La postura dura de los empresarios que definieron que seguirán con sus críticas al Gobierno de Chapman adelantan tiempos de mucho ruido en Ahome.

Balconeado. Muy mal ha quedado exhibido el exalcalde de Escuinapa y ahora director del hospital general de ese municipio, Sergio Crespo, luego de que los mismos trabajadores del nosocomio denunciaran las condiciones en las que ahí se trabaja. El hospital no cuenta con suministro de agua potable, y frente al edificio hay escurrimiento de agua potable porque el drenaje está azolvado. La Administración que encabeza el exalcalde no cuenta con los recursos para pagar 3 mil pesos que cuesta la limpieza del drenaje. Allá todos esperan que haya una revisión al trabajo de Crespo como responsable principal de la operatividad del hospital general.

Pinta su raya. Los seis diputados de Morena a quienes se les giró un oficio por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido por haber votado en contra del matrimonio igualitario en el Congreso de Sinaloa tienen hasta mañana para contestar dicho documento, donde, por cierto, la legisladora guasavense Flora Miranda Leal, se dice, no tiene ninguna intención de responderles. Se dice que una abogada viajará hoy a la Ciudad de México con la respuesta de cinco de los seis diputados a los que se les abrió el proceso, pues Flora Miranda dejará que esto corra y que en la CNHJ decidan qué harán con ella solo por haber echo válido su derecho de expresarse libremente, lo cual parece que no gustó nada en las altas esferas de Morena.

Contradictorio. Nomás no hay quien dé respuesta lógica a lo que están viviendo los pobladores de la comunidad de La Mariquita, quienes tienen que abastecerse del vital líquido del pozo que usa todo el poblado, al que le conectan bombas para extraer agua. Pero lo que es increíble es que tienen a aproximadamente 150 metros el dique La Mariquita, y no solo eso, pues en la Administración de Gloria Himelda Félix Niebla inició la construcción de toda la red de agua potable y hasta cuenta con un tanque elevado; además, el mismo gerente de la junta de agua, Fernando Nájar, quien en ese año estaba al frente de la Jmapam, ahora no sabe por qué no funciona el sistema de red de agua en el pueblo. Sin duda, algo anda mal, porque la obra quedó sin usarse, y pese a esta fuerte inversión, los pobladores sufren las sequías, y no hay quien dé solución.