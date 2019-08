Intolerancia. Por segundo día consecutivo tras regresar de «vacaciones», el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, volvió a enfrentarse verbalmente con los reporteros que cubren la fuente del Ayuntamiento de Culiacán al ser cuestionado sobre sus declaraciones de un día anterior; pues ayer les gritó y los llamó mentirosos, porque —según él— sacan de contexto sus declaraciones. Además, fue cuestionado sobre su discurso de odio que trae contra los medios de comunicación que lo critican a él y a su Gobierno. Pero, a pesar del mal trato que tiene contra casi todos los reporteros que lo entrevistan, niega que haya hostilidades de su parte o campaña de odio, aunque sus palabras lo evidencian, y más ahora que compara a medios, periodistas y comunicadores con perros; y a algunos los llama «corrientitos».

Autoritarismo. Ya no hay ninguna duda de que el Gobierno municipal del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, tomó el camino del autoritarismo en contra de los disidentes ante su incapacidad de hacer un buen ejercicio del poder. Dicen que no tiene otra explicación el hecho de que el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, Guillermo Blake Serrano, haya denunciado al presidente de Vigilantes Ciudadanos para la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, por el delito de provocación para cometer un delito en contra de la seguridad del estado. Milagro que no lo acusó de terrorismo por el hecho de declarar que si un trabajador de Japama llegaba a cortar el servicio lo agarraran a garrotazos, porque era ilegal lo que estaban haciendo. El fondo de la denuncia pudieran ser los señalamientos de los cortes de agua ilegales, y sería una estrategia de Chapman para intimidar a sus detractores, que empezó enfrentándose contra los líderes empresariales; siguió contra Luis Felipe Villegas, a quien le echó la caballería de Inspección y Normatividad; y ahora contra Padilla Montiel. Pero ni así el alcalde va a sofocar las críticas; sino todo lo contrario.

¿Y los enfermos qué? A pesar de la urgente necesidad de un hospital general en Mazatlán, se sigue postergando la inauguración del nuevo hospital general, cuyo costo se elevó a 1200 millones de pesos. El nosocomio ya está amueblado y equipado. Sin embargo, se está esperando que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tenga espacio en su agenda para que venga a inaugurar la obra. Se estima que el edificio pudiera ser abierto a finales de este mes.

Roces. Donde los ánimos están candentes es en Morena, pues, previo a la elección del Comité Municipal de ese partido en Guasave, ya se prevé la antesala de lo que pudiera ser una auténtica batalla campal. Ayer, Miguel Ángel Mezura Báez, quien es uno de los iniciadores del movimiento en Guasave, dejó ver su desaprobación en cuanto a que desde la Administración municipal se inmiscuyan en el proceso para que se elija a quien habrá de dirigirlos. Al ser cuestionado respecto a la injerencia que pudiera tener la munícipe Aurelia Leal López en esa elección, quien se distingue por hacer honor a su apellido y ser muy respetuoso al hablar perdió los estribos y dijo en tono molesto que esa señora (Aurelia) no tiene injerencia en el proceso. El comentario va en el sentido de que la alcaldesa no es militante, y aunque lo hubiera hecho en fechas recientes, no podría participar, pues solo lo harán los militantes registrados hasta el 2017.

Al ring. El presidente municipal de Salvador Alvarado esta vez no acudió a la Ciudad de México a gestionar ante alguna dependencia, sino a anunciar las peleas de box profesional que denominaron Campeón del Pueblo, en coordinación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y con el cual pretenden rendir homenaje al ídolo del pueblo: Pedro Infante Cruz. El anuncio nacional lo dio el alcalde acompañado de Lupita Infante y Mauricio Sulaimán, entre otras personalidades, por lo que se espera que con este proyecto se genere una proyección turística influenciada en el personaje que en alguna de sus películas dijo que era de Guamúchil.