Inseguridad. Mientras las autoridades estatales y municipales presumen la reducción de homicidios dolosos, feminicidios y robos de vehículos, los ilícitos del fuero común, como asaltos a transeúntes y a camiones urbanos, así como los domiciliarios, siguen imparables, y es ahí donde se evalúa el desempeño de las corporaciones policiales, porque hay sectores con mucha incidencia delictiva donde no se observan rondines policiales y ocurren atracos con armas de fuego a todas horas. Uno de los sectores que se ha visto afectado es el Chapultepec, de la ciudad de Culiacán, en donde asaltan a las personas al salir de sus casas, dentro de ellas, caminando por las calles, saliendo de tiendas o al quererse subir al vehículo. La mayoría de esos delitos no son denunciados, por eso no aparecen en las estadísticas de las autoridades, pero son muchos los testimonios que se tienen, y hasta videos que publican en redes sociales. Hay mucho miedo de la población al salir de las calles y desconfianza en las autoridades, por eso muchas veces no se presentan las denuncias.

Como pavorreal. Todo hace indicar que ya se le quemaban las nueces al director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, por anunciar el arranque de la carrera de Pilotaje de Drones. Esto porque lo hizo en grande, en un acto en el que estuvieron líderes empresariales que, por lo dicho por Angulo Castro, salieron del Conalep 2, en el fraccionamiento Las Canteras, de Los Mochis, convencidos de que ese proyecto los pone a la vanguardia nacional e internacional. La carrera fue «cacaraqueada» desde hace mucho, pero ahora el punto es que ya están abiertas las inscripciones en Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, por lo que ya es una realidad con el respaldo de la Universidad de Nuevo México con aliados de exmiembros de la Administración Nacional de la Aeronáutica y de Espacio (NASA), con quienes firmó un convenio. Por eso, dicen que Ángulo Castro andaba como pavorreal, mientras que sus adversarios políticos rumiaban su frustración porque apostaban a que no iba a hacer historia en esa responsabilidad.

Por la libre. Los periodistas de Mazatlán preguntaron ayer al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, sobre los ataques que en contra de la libertad de prensa han ejercido en las últimas semanas los alcaldes de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Parecía un intento por que el mandatario estatal asumiera una posición ante la polémica, pero no lo hizo así. Sentado a un lado de Benítez Torres durante una rueda de prensa, el gobernador del estado optó por el discurso conciliatorio, cuando los periodistas esperaban más. En resumen, y ante la insistencia de los periodistas Ordaz Coppel, sostuvo que su Gobierno respeta la libertad de prensa, que nunca se le ha faltado al respeto a ningún periodista y que lo que sucede en los Gobiernos municipales no es cosa del Gobierno del Estado. El munícipe de Mazatlán, quien ha fustigado a periodistas por sus publicaciones críticas, solo hacía mutis.

Andan perdidos. Activistas reclaman que no saben en dónde quedaron los 11 millones de pesos que se asignaron del presupuesto estatal para atender las necesidades de salud, educación, alimentación y autoempleo de las comunidades indígenas en la zona serrana de los municipios de Sinaloa y Choix. Román Rubio López, quien es también regidor por Morena en la región sinaloíta, pero que ha estado en la lucha durante muchos años para que el Gobierno atienda a estas comunidades, fue enfático en mencionar que es urgente que se sepa qué es lo que ha estado sucediendo, sobre todo porque ya está por iniciar otro ciclo escolar, y a la zona serrana no han llegado maestros bilingües para atender a niños y adultos que no reciben educación. Por otra parte, denuncia que desde hace dos meses no suben las caravanas de salud a la sierra, pues el Gobierno del Estado no ha dado ni para la gasolina. Urgen las respuestas y que no hagan perdidizo ese recurso, que tanto les costó etiquetar.

Adiós a las prerrogativas. Luego de que la senadora Imelda Castro mostrara su postura de desaparecer las prerrogativas que entregan los Ayuntamientos a los partidos políticos, debido a que las condiciones financieras de los municipios no están en las condiciones, además de que es Sinaloa el único estado que aún entrega a los partidos las prerrogativas, el regidor Romeo Gelinec Galindo dijo que en el caso del PAS se mantienen en la postura a favor de desaparecerla, aun cuando reconoce que este recurso sale de una parte del sueldo de los regidores, quienes atribuyen a través de los Ayuntamientos.