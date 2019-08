Reclamos. Cada uno con sus demandas y en diferentes puntos de Sinaloa y de México, agricultores, pescadores y acuicultores se manifestaron ayer para exigirle al Gobierno federal que libere los apoyos, porque en este año han tenido una reducción bastante considerable y les ha generado mucha afectación. Esto también fue motivo de crítica de parte del secretario de Pesca y Acuacultura del estado, Sergio Torres Félix, quien calificó como vergonzosa la propuesta de presupuesto del Gobierno federal para el sector pesquero, pues tienen en el abandono a los pescadores sinaloenses, que tanto aportan al país. Una muestra de esto es que, para el Programa de Empleo Temporal, la federación no destinó presupuesto, por lo que el estado aportó 30 millones de pesos; y para motores marinos y pangas, la propuesta de convenio de Conapesca contempla un presupuesto de 7.5 millones de pesos, cuando el planteamiento inicial fue de 40 millones de pesos. Las protestas continuarán hasta que el Gobierno federal cumpla con ellos.

El pretexto. Más que ir a realizar diligencias a la Ciudad de México, dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, se ausentó del municipio para no tener que acudir ayer con el gobernador Quirino Ordaz Coppel al acto de la Jornada de Apoyo en San Miguel Zapotitlán. El viaje se lo sacó debajo de la manga. Con su actitud, se habla de que Chapman le demuestra su molestia a Ordaz Coppel por la postura que ha tenido, sobre todo acentuada por no entregarle los 50 millones de pesos para él manejarlo en la realización de las obras de drenaje. Sin embargo, el gobernador no se anda con rodeos para decir lo que piensa y hacer lo correcto a la hora de ejercer el poder. En ese sentido, bajita la mano, Ordaz Coppel censuró que el Gobierno se enfrente al sector empresarial, porque no se puede avanzar sin este, ya que es el motor económico para el desarrollo. Esto parece que lo entiende Chapman, pero se pelea con ellos porque no le gusta que critiquen los presuntos actos de corrupción en que se incurre dentro de su Gobierno.

Parcial. El Gobierno del Estado, que encabeza el mazatleco Quirino Ordaz Coppel, parece estar apostando al tiempo para atender el creciente problema de los desplazados en el sur de Sinaloa. A estas víctimas de la violencia que impera en las zonas altas los funcionarios solo las escuchan y les entregan despensas. Ejemplo de ello es la reunión que tuvo el titular de la Sedeso, Ricardo Madrid Pérez, en Villa Unión. El funcionario se reunió con los habitantes de El Coco, La Petaca, Palmito, Las Negras, La Rastra y Santa Lucía, quienes urgen fuentes de empleo y vivienda. Sin embargo, no hay muchas respuestas por parte del Gobierno, y solo se les pide paciencia para cumplir con los compromisos. ¿Cuánto tiempo más pasará?

No hay vuelta atrás. Aunque le tocó a la empresa acopiadora PURP ser la punta de lanza para las exigencias en la liberación del pago de las liquidaciones de las cosechas de maíz que fueron entregadas, en algunos de los casos desde mayo, y que a la fecha no han sido solventadas, la intención es continuar este tipo de movimientos en otras bodegas del estado que también están incurriendo en estas prácticas. Si bien en esta acopiadora ubicada en Guasave no lograron tomar las instalaciones, pues se impuso el diálogo y consiguieron que al menos a los productores que están activos en el movimiento les paguen lo correspondiente en un plazo fatal al próximo viernes, sí hay que destacar que los asistentes estaban dispuestos a lo que se necesitara accionar. Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, anunció que el próximo lunes le toca el turno a la bodega de Granos de Sinaloa, donde los productores harán acto de presencia a las 10:00 horas y emprenderán las acciones que consideren adecuadas en las oficinas ubicadas en Vitaruto, Culiacán, pues la demanda del pronto pago es también la que los motiva.

El secreto a voces. En el municipio de Salvador Alvarado, tanto en reuniones de ejecutivos, como en los comederos políticos, se ha venido generando una serie de comentarios del incremento de asaltos a mano armada, muchos de los cuales —se comenta— solo ocurren cuando salen de los bancos, situación que había llegado a la autoridad municipal, por lo que de manera más directa ya se había hecho el anuncio con los comerciantes que se atrevieran a denunciar que había que dejar el antecedente para generar la búsqueda de apoyo para la solución. Sin embargo, de manera repentina, la presidenta de la Canaco del Évora, Elena Beltrán Villarreal, se atrevió a denunciar que ella había sido objeto de asalto, pero lo más curioso es que solo lo hizo ante los medios de comunicación, no ante la autoridad de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Si así es como denuncia la cabeza de los comerciantes, ¿cómo se piensa que haya una denuncia formal del resto de los empresarios locales?