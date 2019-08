Tercer Piso

Ni a la mitad. La votación de elección para presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reafirmó que el partido vive los peores momentos de su historia, y como una clara muestra de ello es que en su elección interna celebrada ayer no votó ni la mitad de los militantes contemplados en su padrón. A duras penas votó casi el 22 por ciento de los priistas. Para el cierre de las votaciones fueron pocos los que se dieron cita en el Comité Estatal para darle su apoyo al dirigente del tricolor en Sinaloa, Jesús Valdés; nada comparado con otros años, donde los priistas celebraban con banda y aprovechaban cualquier situación para realizar una gran fiesta. Pese a que descartaron incidentes, la representante de Ivonne Ortega dijo que sí se presentaron, los cuales le fueron reportados, como amenazas en El Rosario y en Escuinapa, donde no dejaron tener representante en las mesas receptoras.

Sin tapujos. El senador priista Mario Zamora Gastélum no negó la cruz de su parroquia cuando acudió a votar en la elección para la nueva dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, lo cual hizo en el edificio del tricolor en Ahome. Acudió con todo y su familia. Al votar, Zamora Gastélum abiertamente refrendó su sufragio en favor de Alejandro «Alito» Moreno por una y mil razones. No es nueva su inclinación porque ya el senador lo había expresado en la campaña, pero algunos vieron mal que en plena jornada revelara abiertamente el sentido de su voto, lo que se interpreta que era para incidir en los priistas en favor de Alito. No fue el único, ya que la mayoría de los operadores del tricolor anduvieron en las mismas, y hasta peor: trabajando para que fuera un triunfo arrollador del gobernador con licencia de Campeche.

¿Qué fue? En Mazatlán, una taquiza organizada por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres mantiene la polémica en el puerto. Esto porque después de una semana en la que al morenista le llovieron críticas por fustigar lo mismo a reporteros que a medios de comunicación por publicar información crítica a su Gobierno, le dio por ofrecer un «banquete» a los medios de información. Los reporteros fueron citados a una rueda de prensa en la presidencia municipal, y cuando llegaron se encontraron con una taquiza. El evento fue ampliamente cubierto por el Departamento de Prensa municipal y difundido con el mensaje de que el alcalde mantiene una relación cordial con los medios de comunicación. Celada a los medios o buena voluntad, el caso mantiene confrontados hasta a los periodistas de esa región.

Preparando el terreno. Los que no han dado tregua a las reuniones, previo a la elecciones en su partido, son los morenistas. Se sabe que, al menos en lo que corresponde a Guasave, la división entre grupos, muy a pesar de que estos supuestamente están prohibidos, es más que evidente. Ayer se reunieron en conocido restaurante algunos de los iniciadores del partido que son afines a Miguel Ángel Mezura Báez, quien dicen se perfila para la dirigencia estatal del partido de izquierda, aunque él ha sido enfático en que no peleará por esta o alguna otra posición; aunque ha dejado ver que, si sus compañeros se lo piden o se lo sugieren, él está más que puesto para representarlos.

¿Qué hay de nuevo? El anunciado nuevo enfoque del sistema educativo, llamado ahora Nueva Escuela Mexicana, dista mucho de ser novedoso, más bien pareciera una actualización del modelo anterior regido por competencias. En la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) en Sinaloa dicen sentirse reconfortados, porque se está haciendo una «conspiración» que será a favor de niñas, niños, jóvenes y familias sinaloenses; pero poco se explica en palabras claras cómo se mejorará el desempeño de los alumnos a largo plazo y cuál será la estrategia a seguir para que se note la transformación que se busca lograr.