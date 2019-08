Autoboicot. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, luce muy desesperado para que ya no hablen mal de él ni lo critiquen, sino que resalten lo poquito (casi nada) de lo que está haciendo para beneficio del municipio. El alcalde no pierde oportunidad de hablar mal de los medios de comunicación críticos cada que está al frente de un micrófono, como ayer, en la presentación del Programa Internacional de Cooperación Urbana de la Unión Europea, y no le importó la presencia de representantes de la Unión Europea para continuar con su campaña de odio contra los medios, sin necesidad alguna, porque tratan de desinformar, cortar audios y videos de declaraciones y —según él— sacan de contexto lo que dice; además no publican nada bonito de su Gobierno.

Amenazados. Por primera vez en la historia de su existencia, los líderes empresariales decidieron cancelar la reunión del Organismo Intercamaral de Los Mochis en el contexto del embate en su contra por parte del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman. La decisión provocó que muchos se preguntaran el motivo por el cual los dirigentes empresariales no acudían al espacio de reflexión de la vida política, social y económica del municipio. No se tardó mucho para tener indicios del móvil: la amenaza del Gobierno de Chapman de ir en su contra si siguen con sus críticas. Se habla de que funcionarios de Chapman han vertido amenazas veladas a algunos líderes empresariales, a quienes se les han acercado para advertirles que les puede pasar algo si siguen atacando a Chapman. Además, dicen que, como en los Gobiernos perversos y autoritarios, el «chapmanismo» logró cooptar a un líder empresarial que traiciona a su sector jugando el papel de espía. Es decir, todo lo que pasa lo transmite a Palacio Municipal. Con razón los líderes empresariales mejor toman sus precauciones ante los visos del Gobierno autoritario de Chapman.

Que informen. El alcalde de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave, planea pedir 3 millones de pesos para organizar una fiesta. Se trata de las tradicionales fiestas del Mar de las Cabras, que por varios siglos —según dicen los cronistas— se han llevado a cabo en ese municipio. Lo malo es que la organización de la celebración ha arrastrado históricamente con invariables antecedentes de opacidad, pues a pesar de que las ventas de espacios y asistencia de personas ha ido en aumento, los resultados económicos son siempre negativos. A casi tres meses de la última edición, el comité organizador aún no entrega un reporte de resultados. Eso sí, ya anunció que seguramente será negativo.

Cumplen castigo. El grupo de jóvenes que trascendió a nivel nacional la semana pasada al revelarse un video donde se observa el momento en que destruyeron un parador fotográfico en playa Las Glorias, en Guasave, ayer comenzaron con el trabajo comunitario que las autoridades les fijaron como castigo por su acto vandálico. Cabe recordar que también tendrán que cubrir la cantidad de 90 mil pesos tras haber dañado las letras de dicho parador, que aunque el costo real es de 160 mil, la autoridad decidió cobrarles menos al ser todos de familias de escasos recursos. Sin duda, castigos ejemplares como este deberían seguir aplicándose contra todos aquellos que, por echar relajo, afectan el patrimonio de terceros, pues en ocasiones estas medidas pueden ser un buen escarmiento para que reconsideren sus actitudes.

Muy confiados. Los pescadores y los acuicultores regresaron contentos luego de que acudieran a la Ciudad de México a manifestarse, pero lo que no imaginaban es que los recibieran en un encuentro con el subsecretario Ricardo Peralta, quien estableció el compromiso de iniciar a partir de ya las mesas de negociación con las secretarías que están relacionadas con los problemas que presentaron. Lo más sorprendente es la confianza que pusieron en este tipo de actividades para resolver, porque a decir del productor Carlos Urías Espinoza, deben empezar hoy y mañana las pláticas que les dé respuesta inmediata a los problemas. ¿Será acaso que deberán esperar sentados porque esa inmediatez para la organización de mesas de trabajo nunca se ha visto, y menos imaginar que de un día para otro se resuelva? ¿Será que les jugaron con el dedo en la boca? ¿Acaso hoy ya se tendrá esa primera reunión?