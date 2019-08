Etapas. A 22 meses de la elección por la sucesión gubernamental, los aspirantes a ocupar la silla de Quirino Ordaz Coppel ya trabajan en la conformación de sus estructuras, en hacer alianzas entre actores y grupos políticos y empresariales, y, por su puesto, en la promoción de su imagen desde los cargos que ocupan. En cuestión de alianzas, uno de los que más activo se observa es Gerardo Vargas Landeros, quien luego de abandonar las filas del PRI ahora trabaja en la conformación como partido de las Redes Sociales Progresistas, donde cuenta con el apoyo de Elba Esther Gordillo y ahora ocupa el cargo de delegado nacional en la región noroeste del país. Él mismo ha declarado que se ha reunido con militantes de todos los partidos políticos, incluso dirigentes locales, y con muchos actores políticos nacionales, con quienes coincidió en la Cámara de Diputados cuando fue legislador, y amistades que ha hecho a lo largo de su carrera política. Sin embargo, por el momento no busca ni buscará reunirse con dirigentes nacionales de partidos ni con Claudia Ruiz o Alejandro Moreno, del PRI; ni con Marko Cortés, del PAN, o Yeidckol Polevnsky. Falta mucho para la elección, pero en política el tiempo vuela, y prácticamente en un año estará iniciando el proceso electoral 2020-2021 en Sinaloa.

De primer mundo. La compra de celulares con valor hasta de 23 mil pesos para sus funcionarios terminó por desnudar al Gobierno que está haciendo el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman. El discurso extravagante y exagerado de Chapman de austeridad y del fin de los privilegios quedó en puras palabras, porque no resiste el rigor de la realidad. Queriendo engañar a los ahomenses, todos los días enarbola que cuida lo que él llama el tesoro municipal para esconder el derroche y recriminar los privilegios de los de la anterior Administración, pero para ocultar los suyos. Y se enoja cuando le descubren su doble discurso, como ayer, que evadió contestarle a los reporteros sobre la compra de los equipos celulares de primer mundo para sus funcionarios con un costo excesivo. Con rostro duro, serio, que reflejó su molestia, Chapman no se detuvo para abordar el tema tras la reunión de cabildo, y prácticamente huyendo se metió a su despacho. Vaya manera de gobernar.

Que alguien me explique. Con todo y las polémicas por los 33 casos de nepotismo al interior de su Administración, el tráfico de influencias que en su salida al menos siete funcionarios de primer nivel han denunciado, los ataques a la libertad de prensa por las que tiene al menos dos indagatorias ante la Comisión Estatal de los derechos Humanos y la falta de obra pública propia, resulta que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, es el quinto mejor alcalde de México, según la Evaluación de Atributos de Presidentes Municipales, realizada por Caudae Estrategias. Los resultados del ejercicio fueron presumidos ampliamente ayer por la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento.

Desavenencia. Y los que no terminan por ponerse de acuerdo son los de la empresa PASA y el Ayuntamiento de Guasave, pues las desavenencias entre quien presta el servicio de recolección de basura y la Administración presidida por Aurelia Leal López es tal que, incluso, durante la próxima semana se reunirá con uno de los accionistas para ver de qué manera pueden mejorar el contrato que se tiene. Pese a que la propia alcaldesa reconoce que la relación ha mejorado un poco gracias a la intervención del gobernador Quirino Ordaz Coppel, no hay un punto de equilibrio, pues asegura que hay cobros abusivos y sostiene que en estos términos ellos no firmarán ningún convenio.

El llamado. La inmadurez política de muchos de los nuevos funcionarios federales ante las nuevas formas de gobernar se ven reveladas de manera directa. Para citar un ejemplo, el llamado a la denuncia que hacen a través de la fan page de Becas Benito Juárez Unidad Guamúchil, en donde postean nota y titulan: «¡La extitular de Sedesol ya está presa por corrupción!», y cierran «Toda persona que cometa acto de corrupción, merece ir a la cárcel. ¡Denúnciala!». Por otra parte, le llueven al coordinador Jesús Ramón Ayón una serie de comentarios y fallas en la entrega de becas; mientras su respuesta en tono directo es que conmina a quienes le reclaman retrasos en la entrega a leer las bases y la convocatoria, comentarios a los que se suman porras, y, como abeja al panal, sin dar respuesta concreta y formal, lo que suena contradictorio ante la petición de denunciar fallas.