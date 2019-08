Tercer Piso

No ven claro. Es tanta la desesperación por la falta de resultados de las autoridades, que el grupo de buscadoras Sabuesos Guerreras adoptará un arbolito en la plazuela Álvaro Obregón, al cual le llamarán el Árbol de la Esperanza, en el cual colocarán las fotos de todos los desaparecidos, así como pensamientos hacia ellos y moños de colores blanco y rosa. Ojalá que este árbol —el cual también será un símbolo de la impunidad— sea un recordatorio para la Fiscalía General de Justicia del Estado de que deben buscar a los desaparecidos, que son padres de familia, hermanos, hijos y amigos, y que los esperan en un hogar. También se hace un llamado a la ciudadanía para que exija el regreso de 3 mil desaparecidos. Los hogares de Sinaloa no están completos sin ellos.

Confrontación. El que mejor no le quiso ni contestar a Antonio Davisón en una reunión de morenistas, en la que estuvo el encargado de ese partido en Sinaloa, Tomás Aguayo Acosta, fue Jesús Palestino Carrera, diputado local de Morena de Ahome. Esto porque Davisón le fue a la mano a Palestino acusándolo de actuar por consigna a favor de los priistas; que era vergonzosa su actitud, por lo que lo llamó a que rectificara o que le diera una razón del sentido de su voto, que coincide con la de los priistas. Palestino solo atinó a decir que no le iba a contestar; y cuando Davisón le insistió, Palestino se impuso a que no le iba a contestar, que él estaba ahí por las asambleas distritales... y tantán. Lo que sí es que los morenistas también arremetieron contra el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, aunque eso ya no es novedad.

Inexplicable. La espera en la que mantienen los Gobiernos estatal y municipal la inauguración del rastro TIF en Mazatlán se vuelve indignante cuando se conocen las condiciones insalubres en las que opera el rastro municipal de Mazatlán. EL DEBATE ha consignado escurrimiento de aguas sanguinolentas que forman charcos pestilentes en las calles contiguas a ese recinto y que amenazan la salud de cientos de familias de esa zona. El Coepris, que dirige Jorge Alan Urbina, anunció que hará una revisión a ese sitio, y la verdad ya se estaba tardando. En tanto, los dos niveles de Gobierno, estatal y municipal, están en espera de que alguno de los funcionarios federales —si no es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador— venga a poner en operación el nuevo rastro TIF. Viejos estilos de Gobierno que solo causan daño, pues.

Los de Morena. En Guasave se desconoce quiénes serían los «elegidos» que entrarían al «glorioso» padrón de militantes del partido Morena. Hace varios meses, la diputada local Flora Miranda había comentado que estaba interesada en pasar a las filas de esta fracción, pues a pesar de que no registró su candidatura representando a este, sino al PT, ya en el Congreso local se veía como una integrante de este movimiento que los llevó al triunfo, aunque dicha percepción podría haber cambiado tras el voto en contra del matrimonio igualitario que junto con otros de sus compañeros realizó y provocó que fueran enjuiciados por el partido. Por lo pronto, el tema podría seguir esperando, aunque dicen que no dejan de moverse los dados para ver quién podría ser el nuevo representante del partido y a quiénes se les permitiría o no la afiliación.

Gira. Fernando García Hernández, diputado federal por Morena, aprovechó el fin de semana para hacer un recorrido por los municipios que corresponden al distrito 3, donde fue electo como diputado, para rendir su primer informe de labores legislativas. Recorrió Navolato, Angostura y Culiacán, y se programa cerrar la gira de informe en el municipio de Salvador Alvarado. El trabajo de invitación fue muy intenso debido a que se hacía llegar por dos o tres medios para que acudieran, logrando en los lugares un auditorio lleno, en donde se vio reflejada la austeridad, debido incluso porque hasta consiguió prestados los auditorios donde presentó su informe.