Tercer Piso

Respaldo. Luego de revisar las dos quejas que fueron presentadas por organizaciones de periodistas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió un posicionamiento donde reprocha de manera categórica todas las expresiones de descalificaciones que han hecho los alcaldes de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno; de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en contra de periodistas y medios de comunicación, por publicar notas informativas sobre deficiencias y problemas de las Administraciones municipales. El llamado de la CEDH es enérgico para todas las autoridades de Sinaloa, en particular a los presidentes municipales, para que cumplan con su obligación constitucional, convencional y legal de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, en especial de periodistas y comunicadores.

En espera. No son pocos los que en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa están comiendo ansias para que la «justicia» de la Cuarta Transformación llegue a la institución tras la detención de la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos. De hecho, ya salió el dato de que en su momento la rectora de la UAIS, María Guadalupe Ibarra Ceceña, testificó durante seis horas en la Auditoría Superior de la Federación sobre 106 millones de pesos que llegaron a la institución para proyectos que no se hicieron y los recursos no se sabe dónde quedaron. Incluso, ella hizo públicos los faltantes. ¿Dónde estará el entonces rector Guadalupe Camargo Orduño y qué estará pasando por su cabeza y la de los otros colaboradores que ¡todavía siguen en la institución!? Muy pronto…

De frente. Los pescadores del sector social no desaprovecharon ayer la oportunidad de dejar en claro las verdaderas prioridades de la pesca. Durante la reunión que realizó el comisionado nacional de la Pesca, Raúl Elenes, para el reparto de los apoyos de Propesca, los ribereños gritaron una y otra vez que urgía la vigilancia de los esteros y sistemas estuarinos porque el furtivismo estaba saqueando el camarón de manera impune. Las consignas a viva voz interrumpían los discursos oficiales del funcionario que presumía las nuevas políticas de la Cuarta Transformación, advirtiendo los riesgos de otra mala temporada de capturas.

Funcionario incómodo. A tres meses ya de que se diera a conocer que el director de Educación del municipio de Guasave, Alfredo Magallanes Ovalles, mantiene dos plazas en la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con información que se constató en recibos de pago de nómina, se desconoce en qué paró la famosa investigación que desde la Secretaría de Educación Pública en el estado se anunció que se le realizaría. Aunque no se ha oficializado su nombramiento como director general de Educación tras la separación que hubo en esta área al crearse el Instituto Municipal de Cultura, se desconoce si el funcionario será ratificado en el cargo o de plano ya quedó en el pasado el escándalo en el que se vio envuelto, que de ser así estarían viéndose muy mal tanto las autoridades del municipio, como el propio David Zúñiga Villanueva, jefe de Servicios Regionales del Petatlán, quien anunció que se haría dicha investigación.

Con las manos atadas. Sin poder hacer nada se encuentra el presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, con el problema del drenaje en la sindicatura de Rosa Morada, esto debido a que la ASE mantiene observaciones sobre esta obra que el anterior alcalde, José Eleno Quiñónez López, jamás entregó, y ahora Galindo Castro está tratando de resolver este problema, pero al parecer la ASE no pone de su parte, y además no dictamina nada. Mientras tanto, los más afectados son los habitantes de la comunidad.