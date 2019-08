Respaldo. Los diputados locales reanudaron ayer actividades al instalar la Comisión Permanente, y durante la primera sesión ordinaria se pronunciaron a favor de la protección de los periodistas ante las agresiones que han sufrido por los alcaldes de Ahome, Manuel Guillermo Chapman; de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propuso llamar a comparecer a estos tres presidentes municipales para que expliquen las declaraciones y las acciones que han hecho ellos y sus funcionarios en atentado contra el libre ejercicio periodístico. La bancada de Morena también se unió al repudio en contra de estos alcaldes, a pesar de que fueron apoyados por su partido, pero están a favor del respeto de la libertad de expresión y del trabajo de los periodistas y medios de comunicación. A los únicos a quienes no les ha «caído el veinte» es a los alcaldes, con todo y las dos quejas ante la CEDH y la Fiscalía General del Estado que se han presentado, pero siguen con sus discursos y declaraciones agresivas.

¿Alianza? El que no se duerme en su laureles para su proyecto de lograr la candidatura del PRI a la alcaldía de Ahome es el subsecretario de Gobierno Marco Antonio Osuna Moreno. Opera para resolver los problemas en el estado y darle resultados al gobernador Quirino Ordaz Coppel, pero aprovecha la recta para posicionar sus aspiraciones políticas. Ayer se le vio en conocido restaurante de Culiacán comiendo y conversando amenamente con el secretario de Educación Pública en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López. Muchos ubican a Mejía López con aspiraciones para la candidatura tricolor a la gubernatura impulsado por un poderoso grupo económico en la entidad y el país. Por eso, algunos cuando se enteraron de ese encuentro discreto de Osuna Moreno y Mejía López luego empezaron a atar cabos que culminan en el 2021, año electoral.

Intranquilidad. Conforme se aproximan los días para el levantamiento de la veda del camarón, los ánimos se caldean en el sector pesquero de la entidad. Apenas el lunes, integrantes del sector ribereño exigían frente al comisionado nacional de pesca, Raúl Elenes Angulo, que se incrementara la vigilancia en esteros y bahías para desalentar el saqueo del producto. Luego, ayer, los líderes de armadores y los pescadores de altamar protestaron en la subdelegación de pesca por haberlos dejado al margen de los beneficios del programa de Bienpesca. Todo apunta a un inicio tenso de la temporada de camarón, pues aún falta por definir lo referente al subsidio de combustibles para la flota camaronera y las asociaciones de ribereños.

No funciona estrategia. Ayer, entre los funcionarios municipales hubo una circular donde se les decía que por instrucciones de la alcaldesa se les hacía una atenta invitación para asistir a las jornadas médicas denominadas Guasavetón, a realizarse los miércoles y los viernes de cada semana durante agosto en un horario de 9:00 a 14:00 horas. La invitación, firmada por el secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez, dicen que no es otra cosa más que obligarlos a asistir a este evento para que hagan bulto por aquello de que no le ha estado funcionando esta estrategia de posicionamiento al funcionario, que a todas luces busca para su futuro político, claro está, utilizando los recursos y los medios que el Gobierno le ofrece. El desaire de los ciudadanos a dichas jornadas dicen que se debe a que la gente llega preguntando por servicios que solo el estado les puede brindar, como son actas de nacimiento o descuentos en impuestos vehiculares, y que simplemente se regresan como venían a sus casas.

El estilo. Pareciera que el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, no tuvo el tiempo ni la cortesía de informar a tiempo a los medios de comunicación de Salvador Alvarado sobre la entrega de apoyos a desplazados. Se notificó cuando ya se llevaba a cabo el evento. Lo que da a pensar dos cosas: o fue un evento de última hora o simplemente consideró que no se requería la cobertura del evento de parte de los medios locales, sino solo a través de su personal de comunicación. Cabe recordar que, la semana pasada, el gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo algo similar en su visita a Angostura, pues un par de horas antes se anunció que estaría en ese lugar.