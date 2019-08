Otra falla. Las autoridades de Protección Civil y de la Secretaría de Educación Pública y Cultura volvieron a fallar en materia preventiva, porque las intensas lluvias de ayer las sorprendieron y decidieron demasiado tarde suspender clases para las pocas escuelas que ya iniciaron el ciclo escolar, como en el caso de estudiantes del Cobaes, que entran a las 07:00 horas, pues cuando anunciaron la suspensión en Culiacán, los alumnos ya estaban en las aulas, y fueron expuestos al peligro al devolverlos a sus casas con las precipitaciones pluviales y las calles inundadas. Ninguna autoridad previó esto. Las lluvias las agarraron dormidas, a pesar de que el Comité Estatal de Protección Civil ya se había declarado en sesión permanente para monitorear la tormenta Ivo. Y todavía falta un mes más de la temporada de huracanes.

En las nubes. La reunión de directores generales del Conalep en el país le sirvió ayer a Melchor Angulo Castro como escaparate de proyección por la apertura de la carrera de drones en la institución en la entidad. Esto porque sus colaboradores colocaron el encuentro celebrado en la Ciudad de México por todos lados, principalmente por las redes sociales, a los minutos del acto en el que el director general del Conalep en México, Enrique Ku Herrera, señaló que la institución tiene un nuevo rostro con el diseño de nuevas carreras innovadoras y tecnológicas, apegadas a la realidad que se vive en el país y en el mundo. En eso, Angulo Castro lleva mano, y por lo que se ve su gente no se queda abajo para posicionar la institución educativa, y de pasada la imagen de su «jefe», que seguramente no le desagrada. Sea lo que sea, esto pone al sistema educativo sinaloense en un buen lugar, así como al gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien Angulo Castro pone por delante en los logros de la institución. Lo que no se supo es que si luego de la reunión el director general del Conalep en Sinaloa visitó a su amigo, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Ya se sabrá.

Alcalde viajero. Mientras Mazatlán enfrentaba la emergencia por las lluvias registradas la madrugada de ayer, el alcalde continuaba en una gira que ya se ha prolongado por dos semanas. El alcalde morenista se encontraba ayer en la Ciudad de México en un foro bancario, al mismo tiempo que el gobernador del estado recorría las zonas afectadas por las lluvias, donde los ciudadanos reclamaban obras que mitiguen el riesgo de anegaciones. Antes el munícipe estuvo en Tijuana en un encuentro de ciudades hermanas; y antes en Guanajuato, en un foro de alcaldes extraídos de Morena, Así, las salidas del presidente municipal fuera del estado sin al menos avisar al cabildo se han vuelto recurrentes.

Sin olvidar colores. Ayer que se unieron por una causa justa representantes ejidales de la CNC, del ejido Guasave, colegios de abogados y autoridades municipales, fue notorio que aún en la lucha hay diferencias de ideologías y partidistas que no pueden dejar de lado. Al reunirse para plantear los motivos de la manifestación al magistrado Rodrigo Borbón Contreras, y aclararle, por cierto, que la inconformidad no era contra él, sino en contra de la posibilidad de que deje de operar en Guasave el Tribunal Unitario Agrario, la alcaldesa Aurelia Leal refirió que estaba en la lucha y que para ello estaban unidos y con el apoyo del senador Rubén Rocha Moya. Después de varias intervenciones, Alejandro Cervantes Sotelo, su excompañero de partido en el PRD, no se quedó con las ganas de tomar la palabra y decir que vía telefónica también el senador del PRI, Mario Zamora, se había comunicado para dar su respaldo en esta intención.

Que no quede duda. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, estuvo de visita en la Preparatoria de Guamúchil para informar sobre diversas actividades que se han venido realizando en pro de mejorar la institución. Pero entre los temas que se le cuestionaron al rector no fueron relacionados con el uso del recurso de la institución, sino si esta recibió dinero proveniente del acto de corrupción a alto nivel llamado «estafa maestra», que involucra a cerca de ocho universidades públicas. La respuesta del rector fue de aclaración, al referirse que la UAS no forma parte de la lista de universidades involucradas. Y para que no quede duda, dijo que esta institución es auditada; y que si existiera un vínculo, ya se hubiera revelado.