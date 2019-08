Ratificación. En los pasillos del Congreso del Estado trascendió que el grupo parlamentario de Morena se prepara para volver a imponer su mayoría y mantener el control de la Mesa Directiva para el segundo año legislativo, y entre sus propuestas está ratificar a Marco César Almaral Rodríguez para que continúe por un año más al frente del Poder Legislativo. El legislador por el Partido del Trabajo ha sido muy criticado por la oposición por las muchas fallas que ha tenido en el desarrollo de las sesiones, y en varias ocasiones violentando la ley orgánica del Congreso. Desde hace un año, la bancada del Partido Revolucionario Institucional se ha hecho a la idea de que será uno de ellos quien presida la Mesa Directiva. Se viene otro intenso jaloneo entre los grupos parlamentarios, y es muy probable que el resultado final lo defina un voto.

Japama exhibida. Si Alan Urbina, comisionado de Coepriss en el estado, no hubiera anunciado que el agua potable del municipio de Ahome en este momento no es apta para consumo humano, parece que Guillermo Blake, gerente de Japama, se hubiera quedado calladito, pues ayer, ante la evidencia, no le quedó de otra más que decir que por las lluvias se dañó el clorador, pero de las comunidades rurales, que en Los Mochis sí es apta para tomar. ¿Será? Pero si la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa dijo que tampoco en Los Mochis, ¿a quién le creería usted? Con razón Guillermo Padilla Montiel, de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia, dice que el Consejo de Administración con su presidente Billy Chapman y las gerencias de Japama están poniendo la salud de los ahomenses en peligro.

Día clave. Hoy, en las oficinas de la Conapesca ubicadas en Mazatlán, se iniciarán los análisis con base en los cuales se fijarán las fechas para el levantamiento de la veda de camarón. Se ha convocado a los representantes de los sectores industrial y social en los que se iniciará el análisis de los estudios realizados por el Inapesca sobre el desarrollo de la biomasa. Se espera que la reunión sea polémica, pues con antelación los líderes de los pescadores ribereños se han pronunciado por postergar el levantamiento de la veda hasta finales de septiembre, y la queja generalizada es la falta de vigilancia en los sistemas lagunares y esteros que comanda Héctor Mucharraz, excomisionado en el Estado Mayor Presidencial de la República.

¿Quiénes serán? Cada vez suena más fuerte el rumor de los posibles funcionarios que serían dados de baja en la nómina del Ayuntamiento de Guasave por presuntamente no dar el ancho, aunque el secreto a voces —dicen— es que no son gente que goce de las simpatías del secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez. La versión podría llevar mucho de cierto, considerando que hay coincidencias en las diferencias que el segundo a bordo ha tenido con una gran parte de los funcionarios que hace apenas unos meses habían prometido colaborar con la alcaldesa por una transformación del municipio.

La petición. En Salvador Alvarado ya son dos regidores que han venido solicitando al alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez la petición de un cambio en la Dirección de Seguridad Pública. Primero, el edil por el PAS Romeo Gelinec Galindo en cabildo dijo que era necesario el cambio, incluso ventiló que los fines de semana se encontraban sin el mando municipal y que no había la cortesía de informar al secretario del Ayuntamiento; pero ahora Patricia Dautt Reyes, regidora por Morena, bajo los mismos argumentos de abandono y de no cumplir con las responsabilidades se sumó a la petición. Más de alguno asegura que estas peticiones pudieran causarle un dolor de cabeza al presidente municipal debido a que se dice que Jaime David Silva García mantiene relación de cercanía con el secretario de Seguridad Pública, y suena a una encomienda que deberá tocar con pincitas.