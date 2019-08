Otros datos. Juan José Ríos Estavillo, fiscal general del estado, acudió ayer por la tarde al Congreso del Estado para hacer entrega de su informe, en donde destacó la eficiencia del sistema de procuración de justicia a su cargo para llevar a los delincuentes ante el juez y lograr sentencias condenatorias. Sin embargo, muchos de los diputados locales y gran parte de la sociedad tienen otros datos, porque todos los días se cometen muchos delitos y hechos violentos, y los delincuentes siguen libres con toda impunidad. Precisamente, la semana pasada, el Consejo Estatal de Seguridad Pública reveló que la Fiscalía General del Estado tiene al menos 50 mil casos de delitos denunciados, de los cuales se abrieron carpetas de investigación, que no tenían un resolutivo. Los legisladores analizarán el informe, y tienen la posibilidad de citarlo a comparecer para que explique el contenido del documento entregado y responda las dudas que puedan tener, que seguramente deben ser muchas.

Como en feria… Muy mal recibimiento tuvo en Los Mochis el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López. Al intentar quedar bien con los padres de familia que se manifestaban por el sobrecupo en algunas escuelas en el jardín de niños Alonso Lujambio Irazábal, en el fraccionamiento Las Flores, de Los Mochis, les dijo que estaba personalmente en Ahome para darles la cara y hablarles de frente; pero las madres de familia le respondieron que no era cierto, pues ellas se habían enterado de que estaría ahí y armaron la protesta para exigirle una solución. ¡Plop! En ese momento no le quedó de otra a Mejía López más que escucharlas. Eso sí, les dijo que para enero estará lista la nueva escuela Andanac de Nissan para subsanar esa situación en el área de los fraccionamientos Los Ángeles, Santa Luz, Canteras y Las Flores, entre otras. Y eso que no fue a El Jitzámuri, donde los padres de familia suspendieron clases en preescolar, primaria y telesecundaria para presionar por una solución al desabasto de agua potable que padece la población.

Exhibidos. La cortesía que quizá pudiera haber representado la visita del secretario del Ayuntamiento de Guasave, José Luis Guerrero, al Hospital General, terminó en una exhibida de la cruda realidad que viven los pacientes. Esto porque fue tan oportuna la intervención de la hermana de un paciente, que llorando les dijo que se trabajara más en lo que verdaderamente necesitan, como el área de Terapia Intensiva, que en andar dando una bonita imagen del nosocomio. A los integrantes del patronato y al director del hospital, Jesús Antonio López Rodríguez, no les quedó otra más que «apechugar» y comentar que es algo que no está en sus manos, y que para poder activar dicha área necesitan el apoyo de los Gobiernos estatal y federal.

Resplandeciente. Más vivo y fuerte que nunca se encuentra el partido del sol azteca en Salvador Alvarado, de acuerdo con su coordinador, Otoniel González, quien dijo que luego de realizar el primer corte de reafiliación y refrendo a su partido, INE les dio el número que tienen hasta el momento de 530 personas que dicen ser militantes del PRD. Su emoción es buena porque ha generado que más de alguno de los miembros de su equipo se sumen a trabajar, conminando a sumarse a la ideología del Partido de la Revolución Democrática. La meta que tenían era de 500 miembros, pero treinta más da esperanza de ser parte de la historia del proceso democrático que se escribirá en el 2021. Habrá que espera qué tantas esperanzas quedarán brillando cuando se cierre de manera definitiva este procedo de reafiliación.

Palomeado. El nuevo secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, el capitán Federico Reyes Valdés, ha sido cuestionado por arrastrar señalamientos en sus anteriores cargos, sobre todo por haber trabajado en materia de seguridad en Veracruz durante el Gobierno del tristemente célebre y actualmente preso exgobernador Javier Duarte Ochoa. A Reyes Valdés se le vinculó en su momento con desapariciones forzadas, pero esto no solo no impidió su nombramiento, sino que al parecer tiene todo el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien dijo ayer en Mazatlán que tener a Reyes Valdés —a quienes los señalamientos no le fueron comprobados— significará un mayor acercamiento con la Marina, que podría ser positivo para el municipio en materia de seguridad.