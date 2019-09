Amigos o enemigos. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ha presumido en reiteradas ocasiones su amistad con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque hasta el momento el municipio no se ha visto beneficiado con esa excelente relación que tanto presume. De acuerdo con Estrada Ferreiro, gestionó con AMLO que la Secretaría de Energía aportara recursos para bajar 200 millones de pesos de una organización internacional para la compra de 28 mil lámparas led; pero, ahora, Rocío Nahle, secretaria de Energía, únicamente le quiere dar el presupuesto para adquirir 6 mil luminarias, y el resto del recurso repartirlo en otros municipios, lo cual se le hace injusto, porque fue una gestión del Gobierno de Culiacán, y ya tenía el aval de López Obrador. Con esto se estaría frustrando el plan del alcalde de iluminar la ciudad, que tiene meses en la oscuridad, porque las muchas lámparas están descompuestas, y no las reparaban porque esperan ese recurso para comprar las luminarias led. Con esos amigos, para qué quiere enemigos Jesús Estrada.

Por fin el diálogo. Son varias obras, si no es que todas, las que está realizando el Gobierno del Estado en Los Mochis, pero pasaba que de varias ni cuenta ni información podía dar el municipio y ni sabían por qué tapaban calles hasta que empezaba la obra. Era como parte del rompimiento que se ha evidenciado entre Gobierno del Estado y el Gobierno municipal de Ahome, que preside Billy Chapman. Pero ayer, después de varios meses, Carlos Grandío, director general de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ahome, confirmó que logró una línea de acuerdo con el Gobierno del Estado a fin de que informen a las autoridades municipales sobre las obras que ejecutan. Incluso, ahora ya se les pasará de manera semanal un informe del proceso de las obras, sobre todo para saber cuándo van a cerrar o abrir calles. Menos mal…

Prioridades. Si algo ha dejado claro el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, es su gusto por los viajes. Por mes realiza hasta tres viajes fuera de la ciudad y se permite ausentarse hasta casi una semana sin avisar a los integrantes del cabildo. La última salida fue al estado de Durango, para estar presente en el informe del gobernador del estado José Rosas Aispuro. Su ausencia coincide con la renuncia de la directora del Instituto Municipal de Turismo y Arte y una nueva falla en el suministro de agua que dejará a casi la mitad de la ciudad sin servicio en los próximos dos días. La pregunta es: ¿es tan importante para Mazatlán que Benítez Torres atestigüe el informe del vecino gobernador?

Cambio que se vislumbraba. La salida de Susana Yin, quien se desempeñó como directora de Ingresos desde el periodo de Diana Armenta en el Ayuntamiento de Guasave hasta el mediodía de ayer, es algo que, a decir de algunos conocedores, ya se veía venir. De hecho, lo que asombró a propios y extraños fue el largo periodo en el que la funcionaria se mantuvo, pues, pese a que no es militante de ningún partido político, se le relaciona con personajes como la exsenadora Diva Hadamira Gastélum. Se dice que su buen desempeño y su eficiencia fue que la mantuvieron por el tiempo considerable; sin embargo, después de este periodo, ya tienen a quien habrá de sustituirla. Según confirman, será Gregorio Buelna quien se quedará despachando en esa dirección, de quien dicen ya tenía seis meses empapándose del funcionamiento en dicha área.

Los jaloneos. En el municipio de Angostura se avizoran problemas entre el Frente de Defensa del Impuesto Predial Rústico, cuyo presidente es Ramón García Reyes, y la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, debido al intercambio de diferentes ideas que hubo en la última reunión sostenida, donde no todos quedaron contentos en la manera como se va a aplicar el recurso que aportan los agricultores. Ya entrada la charla, Alberto Rivera Ramírez, mejor conocido como el Mayo Beto, dejó entrever que el Frente de Defensa del IPR quiere que la autoridad municipal le otorgue el 5 por ciento de todos los millones de pesos recaudados para cubrir gastos de operación, cosa con la que no está de acuerdo la alcaldesa, ya que ella quiere hacer obras en las comunidades, pero, cosa curiosa, no son las que más aportan. A ver en qué para todo esto, pero lo que es un hecho es que la alcaldesa Montoya Martínez y el Frente de Defensa del IPR ya empiezan a tener sus roces, pues es una adelantada del Frente de Defensa la solicitud del recurso para gastos de operación del grupo, que, hablando en pesos y monedas, es bastante jugosa la cantidad.