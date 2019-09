Fiscalización. El gobernador Quirino Ordaz Coppel y la auditora superior del estado Emma Guadalupe Félix Rivera recibieron ayer un reconocimiento público del auditor superior de la federación, David Rogelio Colmenares Páramo: el primero, por los bajos indicadores de observaciones en las auditorías del gasto federal; la segunda, por su trabajo en la fiscalización de las cuentas públicas estatales. En la revisión de la cuenta pública de Sinaloa del año 2018 únicamente le fueron observados seis millones de pesos, lo que representa el 0.1 por ciento, convirtiendo al estado en el menos observado. De acuerdo con Colmenares Páramo, le entrarán también a auditar a los Congresos locales, aunque estos no utilicen recursos federales para su operación; pero en la actualidad todos los entes públicos deben estar abiertos a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Ni banderazos. El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Valdés Palazuelos, visitó Los Mochis, y no se anduvo por las ramas. Dijo que aunque el gobernador Quirino Ordaz Coppel diga que el estado recibe todo el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la realidad es que no les ha llegado el recurso que quisieran. «No sé si ustedes estén viendo alguna infraestructura grande que se esté desarrollando aquí en Mochis», preguntó. Y luego remató con que el año pasado Sinaloa tuvo serias inundaciones y la gente está molesta porque no se ve obra: antes se veían cuando menos banderazos; ahora ni eso ni obras, dijo. ¡Plops!

¡Aguas! En el municipio costero de Escuinapa parece que se ha destapado un serio caso de corrupción que involucra a trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable con la evasión de pagos de empresarios y partidos políticos, al menos así lo ha hecho público el alcalde morenista Emmett Soto Grave. Mencionó como ejemplo que uno de los hoteles de la ciudad no paga ni cien pesos al mes, y las oficinas del PRI solo cubren una cuota de 35 pesos. El caso se hizo público una vez que el Sindicato de Trabajadores de la Junta volvió a parar labores porque separó de su cargo a los encargados de cobranza. El tema dará para varias semanas de polémica, seguramente.

¿Y el contrato? A más de tres meses de que el Gobierno del Estado rescató al municipio con 20 millones de pesos abonándole a Pasa para que la empresa pudiera seguir prestando el servicio de recolección de basura, se desconoce cuál es el lío o la traba que existe para que entre la compañía y el Gobierno municipal realicen la firma del famoso contrato, donde quedaría establecido iniciar con cero deudas la prestación del servicio a partir de esa fecha. A decir de la alcaldesa Aurelia Leal López, ha hecho reuniones, pero al parecer a la empresa no le ha gustado tanto la pretensión de disminuir el número de rutas, lo que podría ser parte del problema que los mantiene enfrascados, pues por obvias razones esta no quiere que le bajen el monto a cobrar por parte el municipio. Habrá que ver si en poco tiempo hay acuerdos, porque de plano a los guasavenses les consta que para nada son buenos los pleitos entre el Gobierno y la concesionaria.

Demanda. El regidor Gilberto Lugo interpuso la demanda de nulidad en contra del acuerdo de cabildo, que aprobó a Isela Payán como titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. El argumento del regidor es que la funcionaria no cubre con los requisitos de elegibilidad, como contar con el título de licenciatura para asumir dicho cargo. Señaló que procedió ante la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, ya que la solicitud realizada ante la sindicatura de procuración, que en ese momento presidía Rosario Díaz López, no fue atendida, por lo que a través de esta instancia busca que se demuestre que la titular cumple con los requisitos que indica la ley.