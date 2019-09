Reprobado. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, es el alcalde sinaloense con la más baja calificación en la evaluación de Gobiernos municipales que publicó ayer EL DEBATE. En el comparativo con los primeros ediles de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado y Mazatlán, Estrada Ferreiro obtuvo puras calificaciones reprobatorias por sus gestiones, por los problemas de seguridad y servicios públicos; pero al ser cuestionado sobre su mal resultado, Jesús Estrada no quiso emitir declaraciones, simplemente respondió que no le interesa la encuesta. Seguramente debe tener sus propias cifras y encuestas. Este tipo de evaluaciones sirven para que los gobernantes revisen lo que la población está calificando mal para buscar mejorar, no para ignorarlas ni para enojarse.

Adelantado. El exsenador priista Aarón Irízar López no oculta la cruz de su parroquia: entró al juego de la sucesión por la gubernatura. Ya se mueve como pez en el agua por todo Sinaloa para tratar de reagrupar a sus operadores de antaño y ganar nuevos para su proyecto de la candidatura priista. En Los Mochis ya hizo su reunión, en la que estuvo Mario Zamora Malcampo, expresidente del PRI en Ahome y padre del actual senador Mario Zamora Gastélum. Dicen que el punto de enlace fue José Uribe, quien tras ser alfil de Irízar López en su fallida aspiración pasada por la gubernatura buscó cobijo, y lo tuvo con Zamora Gastélum. Sin embargo, el activismo de Irízar López recibió un baldazo de agua helada por el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, quien en su visita a Los Mochis lo llamó a no adelantar los tiempos, así como a los otros acelerados. ¿Le irá a hacer caso Irízar López? Muchos dicen que no.

Sin fecha. Tanto el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, como el alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, han presumido con bombo y platillo que el establecimiento de una nueva base militar en esa localidad es un hecho. Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado definir cuándo se tendrá este refuerzo en el plan de seguridad pública estatal y el lugar en el que se establecerá la nueva unidad. En tanto, por lo menos en el municipio costero se nota una mayor presencia de la Guardia Nacional.

Al banquillo. Ayer, Flora Isela Miranda Leal, diputada de Guasave, junto con otros seis legisladores, asistió a la Ciudad de México para dar su versión ante una Comisión en Morena, como parte del proceso de investigación que se les abrió tras haber votado en contra de la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa. Esto porque, más que una línea política, en su momento la legisladora de Guasave dijo que era una decisión tomada con base en sus principios y convicciones, y que aun cuando respetaba esas decisiones, no lo compartía. ¿Será que a causa de este tema la diputada verá el fin a sus aspiraciones?

En política no existen las casualidades. Nadie sabe para quién trabaja, reza un dicho, y esto lo supieron hace poco los regidores, quienes detectaron que se elaboraron dos proyectos del Ramo 33 de manera irregular que consistían en la pavimentación de una calle en la sindicatura de Cerro Agudo y otra en la comunidad de Higuera de los Vega. Sin embargo, al parecer, estos fueron hechos a nombre del regidor Valerio Cervantes, no a nombre del Ayuntamiento, como generalmente se trabajan los proyectos. Por tal motivo, el edil Julio Medardo Serrano citó a comparecer al director de Obras Públicas, Alexis López, para que aclare este detallito en que aparece el nombre del edil en lugar del Ayuntamiento, quien frente a todos los regidores reconoció que fue un descuido y reconoció su error y se comprometió a trabajar más ordenadamente y con más responsabilidad. Aquí entra el dicho que dice no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque esta situación se puede prestar para malos entendidos, y cualquiera puede pensar que esto fue planeado para en un futuro sacar provecho no solo político de la situación.