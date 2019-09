Responsabilidad. Han transcurrido cuatro días desde la tragedia del bulevar Emiliano Zapata, en la ciudad de Culiacán, por la omisión de las autoridades del Gobierno municipal de reparar el hoyo en una banqueta que dejó al descubierto una boca de tormenta, que provocó la pérdida de una vida humana. Hasta el momento, esto no ha tenido consecuencias para ningún servidor público, a pesar de que el mismo alcalde Jesús Estrada Ferreiro reconoció la responsabilidad del Ayuntamiento, porque ya habían recibido denuncias, y no fueron atendidas. Las dependencias que han sido señaladas de tener injerencia en la situación son la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, responsable del drenaje pluvial y de reparar todos los daños que hay en la ciudad, que es encabezada por César Manuel Ochoa Salazar, con amplia experiencia porque ha formado parte de muchas Administraciones municipales como director de Obras Públicas y también en Desarrollo Urbano y Ecología; así como la Dirección de Inspección y Vigilancia, a cargo de Alfonso Meza, porque ninguno de los inspectores de la misma reportó el hoyo, pero se han dedicado a buscar a quién multar en lugar de atender lo realmente importante, aunque no sea recaudatorio. Cuatro días después de la tragedia, no se sabe de algún proceso administrativo o legal para deslindar responsabilidades.

Aparecido. El alcalde de Ahome, Billy Chapman, reapareció en Los Mochis. Como ni permiso pide a los regidores, menos se enteran los ahomenses dónde anda ni para qué se ausenta. Va y viene, pero no trae nada. Eso sí, tras la manifestación de los vecinos de la colonia Scally, aceptó el grave problema de alcantarillas en mal estado y socavones que ha cundido por toda la ciudad. Casi un año ya de las lluvias que dejaron toda la ciudad en riesgo de colapsarse. El presidente municipal solo dijo que necesita 1500 millones de pesos para darle solución al problema de drenaje en la ciudad y 2500 millones de pesos para todo el municipio. ¿Pero sin hacer gestiones o demostrar interés de que quiere resolverlo quiere que volteen a verlo? ¡Así cómo, pues!

Uno más. A la marca oficial «Puro Sinaloa» del Gobierno estatal, que encabeza Quirino Ordaz Coppel, se le sumará un nuevo programa turístico: Viajando Puro Sinaloa, con el que se pretende promover el turismo regional y a la vez reactivar la economía de pueblos y rancherías. El encargado del proyecto es Julio Niebla, quien ya organiza en Escuinapa los primeros corredores. El plan es que el Gobierno pondrá a disposición de los viajeros el transporte gratuito hacia una lista determinada de destinos gastronómicos, culturales y religiosos. El funcionario estima que los primeros viajes se pondrán en operación en las primeras semanas de octubre.

Les pone plazo. En la última visita que realizó el gobernador del estado al estadio de beisbol Francisco Carranza Limón, en Guasave, le leyó la cartilla a la gente que está al frente de la obra y les pidió meter el acelerador porque quiere concluida la rehabilitación del inmueble para cuando se cante el play ball el próximo 13 de octubre. Cuando cuestionó la colocación de butacas, los ingenieros le dijeron que ayer mismo llegarían, por lo que les pidió que esta semana tenían que ponerlas todas, y para cerciorarse de que entendieron el mensaje, los previno de que el próximo viernes estará de nuevo en el parque de pelota y quiere ver terminado ese trabajo. Sin duda alguna, la presión del Gobierno estatal será vital para que esa obra culmine en el tiempo planeado, sobre todo porque Quirino Ordaz ya anunció que vendrá a Guasave el 13 de octubre a ver el clásico entre Algodoneros y Cañeros.

A las calles de nuevo. En Salvador Alvarado, como una medida de exigencia, el diputado local Faustino Hernández aseguró que, de ser necesario, de nueva cuenta saldrán a las carreteras o casetas con la finalidad de lograr que las empresas acopiadoras cumplan con la firma que se hizo en la minuta con el Gobierno federal para los pagos a la cobertura de las cosechas. Consideró injusto que ya se empiecen a preparar las tierras para las cosechas del ciclo otoño-invierno y aún no reciben los productores el pago, por lo que se quiere voluntad de los acopiadores y que se pague a la brevedad posible.