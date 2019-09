Se esconde. Las críticas de la ciudadanía y los cuestionamientos de los reporteros ya han provocado un desgaste terrible en el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que lo ha llevado al extremo de no invitar a la prensa a los actos públicos en que participará, de huir en pleno evento y hasta de ordenar a su personal que informe a los comunicadores que se cancela para que no vayan, pero estos sí se llevan a cabo. Esto ocurrió el lunes, en un recorrido de supervisión por obras de colectores pluviales, al cual acudió la directora general de Conagua, Blanca Jiménez, y el gobernador Quirino Ordaz, que su equipo canceló, pero sí se llevó a cabo y no dio entrevista. Además, ayer, Estrada Ferreiro tampoco apareció en eventos públicos y mandó a su secretario Othón Herrera y Cairo a entregar camiones recolectores de basura, al que tampoco invitaron a la prensa. La piel del alcalde y sus funcionarios está demasiada delgada para soportar las críticas y enfrentar los problemas del municipio.

Sorpresa. El gobernador Quirino Ordaz Coppel inauguró el Centro Lince de Atención Estudiantil (CLAE) de la unidad regional Los Mochis de la Universidad Autónoma de Occidente. Después de que los alumnos habían bailado con la banda, mientras llegaba el mandatario sinaloense, por fin se dispusieron a hacer el consabido corte de listón, cuando, para sorpresa de muchos, llegó el director del Isife, Álvaro Ruelas Echave. Muchos nomás se miraron, pues ahí estaban, al lado izquierdo del gobernador y de la rectora Silvia Paz Díaz Camacho, el alcalde de Ahome, Billy Chapman, y a la derecha el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López. Es cierto que no lo invitaron al presídium, pero después se supo el motivo de su presencia: el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Educativa fue quien construyó el aula que estaban entregando a la UAdeO.

Urge. Si el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, que encabeza Osbaldo López, no apura un acuerdo para dirimir el conflicto en la presa Santa María, este proyecto corre el peligro de perderse, aun y cuando ya tiene una partida de mil 060 millones de pesos para el 2020. Los comuneros desplazados lograron un amparo en demanda de un reavalúo de indemnización por parte del Gobierno estatal y la construcción de nuevas viviendas, lo que le corresponde al estado. La próxima semana habrá una mesa de discusión en la cabecera municipal de Rosario, a la cual se ha a convocado líderes de comuneros, diputados locales y funcionarios estatales para llegar a un acuerdo.

Llamado de auxilio. Las cosas deben andar de plano muy mal como para que el propio presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, Juan de Dios Quintero Soto, declare que ya es hora de que en el municipio se tomen las medidas de prevención al ser el primer lugar en cáncer de niños y segundo en adultos, casos que se asocian a la contaminación de estos agroquímicos. La declaración resulta un tanto alarmante, considerando que nunca antes algún representante agrícola había hecho tal posicionamiento y pedir al Gobierno municipal que se diseñe un reglamento que rija el uso y el control desmedido que hay de agroquímicos en esta región. Ojalá que ahora que se dio este primer paso la autoridad municipal haga lo propio y esta propuesta no sea una de tantas que pasan al cajón de los pendientes, pues es de gran relevancia al estar en juego la salud de la población.

En unos cuantos. La baja rentabilidad que registra el campo, la falta de apoyos y ahora un presupuesto cada vez con mayor opresión por la falta de una inyección financiera que dé las condiciones de un campo sano, ha llevado a que muchos productores sin capacidad de reacción de manera financiera opten por rentar sus parcelas, quedando en unas cuantas manos. El comisionado del Registro Agrario Nacional en Sinaloa, José Guadalupe Guillén, dijo que este es un grave problema debido a que se tiene hasta un 80 por ciento de terrenos agrícolas rentados, si bien les va; pero hay también un alto porcentaje de agricultores que han preferido vender sus parcelas ante el poco apoyo que se tiene de parte de las instituciones de Gobierno.