Abandono. Si este año ha sido catastrófico para el sector agrícola por la falta de apoyos del Gobierno federal, el panorama para el 2020 pinta para ser más difícil con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que fue presentado en la Cámara de Diputados el pasado domingo. El recorte presupuestal planteado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sería lapidario para la agricultura comercial, y hoy más que nunca no hay diputados federales dispuestos a defender a los productores, al menos ninguno de los legisladores sinaloenses de Morena, que forman parte del grupo mayoritario, ha levantado la mano para hacerlo en el análisis y la discusión del presupuesto. Hay desesperación y mucha incertidumbre en el sector agrícola por el abandono en el que el Gobierno federal tiene al campo, que golpea, y fuerte, a la economía sinaloense.

Sin agua. Sería que los carricenses estaban molestos, porque no tenían agua potable desde el martes debido a que la planta Las Isabeles dejó de funcionar por fallas en el sistema de electricidad, pero se notó durante la brigada Puro Sinaloa que realizó ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel por El Carrizo. Solo asistieron 1024 personas. Eso sí, las mesas bien atendidas para que los carricenses aprovecharan. A la cabeza, el subsecretario de Planeación y Vinculación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna; la subsecretaria de Vinculación Social de la Sepyc, Liliana Cárdenas Verdugo; la directora del Seguro Popular, Rosa Elena Millán Bueno; la directora de la Beneficencia Pública, Carolina Hernández Matus; la directora del Registro Civil, Irma Tirado Sandoval; el director de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle Sandoval; el director del Servicio Nacional del Empleo, Arturo Torres Sato; el director de la Red Fosin, Gabriel Gavica; y el director del Icatsin, Francisco Frías Castro. No faltó quien dijera que no tenían agua ni para bañarse.

Impulso. El Gobierno estatal, que encabeza el mazatleco Quirino Ordaz Coppel, está intensificando la prioridad en el tema del turismo. En Escuinapa está definiendo el nuevo programa de promoción al turismo regional que se denomina Viajando Puro Sinaloa, el cual dará transporte gratuito a los viajantes. Ayer presentó en Mazatlán el proyecto de una plataforma digital en la que las personas podrán encontrar información sobre todos los destinos de Sinaloa, los atractivos y los servicios que ahí puede encontrar. Todo esto sin contar las inversiones que se están generando en Concordia, Rosario y Mazatlán para mejorar la infraestructura urbanística y potenciar nuevos atractivos.

Entra en acción. En la Dirección de Ingresos del municipio de Guasave ya despacha como nuevo responsable del área Gregorio Buelna, en sustitución de Susana Yin, quien la semana pasada fue removida del cargo. Aunque dicen que sí hubo un acto donde formalmente rindió protesta, más allá de las cuatro paredes de tan importante área no trascendió, lo que resulta un tanto raro. El nuevo funcionario —dicen— trabajaba en un banco y era uno de los asesores del tesorero Joel Quintero Castañeda, por lo que ya se sabe de dónde llegó la recomendación para ocupar dicho cargo. Y si ese fue el caso, lo menos que se espera en tan importante área es que dé el ancho y se encargue de conseguir que haya más ingresos a las arcas municipales, pues de sobra se sabe que se necesitan recursos para transformar Guasave, como ellos lo prometieron.

El candidato. Tiembla el secretario general de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE 53), José Fernando Sandoval Angulo, el mismo Daniel Amador y Silvino Zavala, esto con las declaraciones hechas por el regidor por Morena Claudio López Camacho, quien dijo que en cuanto salga la convocatoria para el cambio de la dirigencia de la sección, se registrará para candidatearse. Afirmó que buscará ganar el proceso y establecer acciones que lo lleven a mejorar la calidad de la educación en Sinaloa; que verá que los maestros voten de forma libre, que ya hizo lo propio mandando mensajes a los maestros jóvenes que salgan a la lucha y no permitan que este movimiento que se politizó y no debió ocurrir siga así.